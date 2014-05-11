Люси (фильм)

Ещё вчера Люси была самой обычной 25-летней девушкой, приехавшей на Тайвань учиться. Но однажды её новый приятель Ричард предлагает ей заработать доставкой кейса с неизвестным содержимым. Так девушка оказывается во власти корейской мафии, которой руководит мистер Чан.

Проснувшись на следующий день утром, Люси обнаруживает, что ей ввели наркоз, а после разрезали живот и поместили в него пакет с наркотиками для последующей перевозки. В кейсе было 4 пакета, соответственно — ещё три человека, помимо Люси, должны перевезти вещество. За неповиновение Люси получает несколько сильных ударов, в том числе и удар в живот. Зашитый в живот девушки пакет рвётся, и наркотики попадают в её организм, однако действуют весьма специфически. За считанные секунды она приходит в себя, легко расправляется с одним из членов мафии и приезжает в больницу, чтобы ей вынули пакет. Врач рассказал ей, что это за вещество (CPH4) и какими побочными эффектами оно обладает.

В течение фильма профессор Норман рассказывает студентам о том, что части человеческого мозга, ответственные за интеллект и умственные способности, используют всего 10 % своего потенциала, в то время как обычными животными используется до 5 % — эта разница и делает человечество доминирующим видом на Земле. После того, как Люси попала не в то время и не в то место, а главное, не к тому человеку, её жизнь сильно изменилась, потому как, сама того не подозревая, она начинает глобально эволюционировать, теперь для неё нет предела в 10 %. Она начинает ощущать и подчинять всё вокруг себя и готова совершенствоваться, сама не догадываясь, что её может ожидать дальше.

После этого Люси возвращается к мистеру Чану и посредством телепатии узнает пункты назначения остальных курьеров: Париж, Рим и Берлин. Используя на тот момент потенциал своего мозга на 28 % и ноутбук своей подруги, Люси за 10 минут изучает все работы профессора Нормана, связывается с ним и просит о встрече. Она понимает, что при отсутствии наркотика в организме её жизнь невозможна, поэтому решает найти всех «транспортёров». В этом ей помогает Пьер Дель Рио — полицейский из Парижа.

По пути в Париж с ней случаются невообразимые вещи — она буквально «тает» на глазах, но вовремя принимает остатки содержимого пакета, который остался у неё, и приходит в себя уже в больнице. Она беседует с полицейским и убеждает его помочь.

Вместе они следуют в больницу, куда привезли остальных «транспортёров», но немного опаздывают: люди мистера Чана уже успели прооперировать одного из них и достать пакет, и оперируют второго. Люси с невероятной лёгкостью удаётся забрать все три пакета (третий ей приходится собственноручно извлечь из трупа), и они с Пьером Дель Рио едут к профессору Норману.

Люси рассказывает профессору и ещё нескольким учёным, как ей стали доступны скрытые уголки мозга. Она объясняет, что нет ничего измеримого в нашем мире, кроме времени. То же самое, что если пустить запись с машиной в обычной скорости — она едет. А если ускорить запись ещё и ещё? Постепенно машина исчезнет из поля зрения. «Время — это единственная единица измерения», — говорит она.

В это время к зданию прибывают мафиози во главе с мистером Чаном и, снося всё на своем пути, стараются добраться до Люси. Полицейские пытаются их удержать, а в это время учёные помогают ввести в организм Люси остатки вещества и, тем самым, постепенно увеличить использование мозга до 100 %. Люси создаёт некий компьютер, в который она решила переместить все свои знания, которые ей стали доступны. Мафиози и мистер Чан постепенно с боем продвигаются всё ближе.

Люси переносится в разные места и в разное время прошлого по собственному желанию: видит Нью-Йорк времен XIX века, австралопитека, динозавров, моменты создания Земли и Вселенной. Последняя представлена маленькой клеткой большого многоклеточного организма, которая должна оставить после себя свою информацию, передать наследникам свои «знания». В это время мистер Чан входит в комнату, где находится Люси. Он медленно подходит сзади и направляет дуло пистолета ей в затылок. В момент, когда Чан нажимает на спусковой крючок, эффективность деятельности мозга достигает 100 % и Люси исчезает. Мистер Чан в замешательстве и, угрожая пистолетом, спрашивает профессора и учёных «Где она?». Пьер Дель Рио врывается в кабинет, расстреливает Чана и задаёт им тот же самый вопрос, после чего смотрит на экран своего телефона и видит и слышит «Я ПОВСЮДУ» («I AM EVERYWHERE»).

Компьютер, созданный Люси, оставляет профессору Норману большую флешку необычного вида и рассыпается в пыль.

Фильм завершается репликой вездесущей Люси: «Миллиарды лет назад нам была дарована жизнь. Теперь вы знаете, что с ней делать».