История создания Править

Технология производства Править

Американским издательством Other Voices в 1990-х годах была выпущена книга «Dreamachine plans», содержавшая оригинальные зарисовки Гайсина и Соммервиля, использовавшиеся для постройки «машин сновидений». Книга была снабжена чертежами цилиндра и всех видов прорезей, описанием необходимых материалов и устройств, а также инструкцией по сборке[14]. Согласно представленным описаниям, в качестве основы для цилиндра должен использоваться лист из плотного (но достаточно гибкого, чтобы быть свёрнутым в рулон) картона или бумаги примерно 86 × 81 см. По приложенному трафарету (см. схему расположения прорезей) необходимо расчертить бумагу и аккуратно вырезать установленного размера проёмы (см. прорези типа А-Д). Места на схеме, помеченные словом «клей», необходимо обработать соответствующим материалом и соединить друг с другом, образовав прямоугольный круговой цилиндр. Последний далее должен быть помещён на диск электрофона (или любого другого устройства аналогичной конструкции), и должна быть установлена скорость, равная 78 об. / мин.; по центру цилиндра, на глубину в 1/3 от его высоты, следует поместить источник света таким образом, чтобы он не касался стенок цилиндра. После данных действий «машина сновидений» готова к использованию[14]. В случае использования электрофона со скоростью вращения диска 45 об. / мин., в цилиндре необходимо сделать больше отверстий для сохранения необходимой частоты мерцания. Схема такого цилиндра представлена ниже. Данная схема пригодна для печати на листе А1 высокой плотности, после чего необходимо вырезать отмеченные отверстия и, после установки соединённого цилиндра на электрофон с последующей установкой источника света, машина сновидений готова к использованию. Схема расположения прорезей на цилиндре

Прорезь типа «А»

Прорезь типа «Б»

Прорезь типа «В»

Прорезь типа «Г»

Прорезь типа «Д»

Схема цилиндра для электрофона со скоростью вращения 45 об./мин.

Описание и принципы работы Править

Устройство в популярной культуре Править

См. также Править

Примечания Править

Литература Править

Gysin, Brion. Dreamachine plans. — Temple Press, 1992. — 24 p. — Dreamachine plans. — Temple Press, 1992. — 24 p. — ISBN 9781871744507

Kerekes, David. William Burroughs & the Flicker Machine. — Headpress, 2003. — 153 p. — William Burroughs & the Flicker Machine. — Headpress, 2003. — 153 p. — ISBN 1900486261

Pickering, Andrew. The cybernetic brain: sketches of another future. — University of Chicago Press, 2010. — 526 p. — The cybernetic brain: sketches of another future. — University of Chicago Press, 2010. — 526 p. — ISBN 9780226667898