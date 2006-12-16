Мизофобия Молизмофобия (от др.-греч. μύσος — грязь, загрязнение, осквернение, ненависть + фобия — страх; , англ. mysophobia, misophobia) — навязчивый страх загрязнения либо заражения, стремление избежать соприкосновения с окружающими предметами. Человека, который испытывает подобный страх, называют мизофобом.

Термин был впервые введён Уильямом А. Хаммондом (англ. William A. Hammond)[1][2], описавшим в 1879 году синдром навязчивых состояний, проявлявшийся в том, что наблюдаемый постоянно мыл руки. После этого мизофобией долгое время считалось именно навязчивое желание постоянного мытья рук. Однако Гарри Стэк Салливан, американский психолог и психоаналитик, отмечал, что хотя и страх перед грязью лежит в основе проявления этого синдрома, в этот момент человек думает не о микробах, а лишь о том, что «его руки должны быть вымыты»[3].

Известна также как гермофобия (от англ. germ, микроб) — боязнь микробов, — так как часто причиной боязни соприкосновения с предметами является боязнь попадания микробов, находящихся на их поверхности, на руки (не путать с германофобией). Другие названия: бациллофобия и бактериофобия.

Некоторые известные личности страдали или страдают подобным расстройством. Среди них:

Герой телесериала «Теория Большого взрыва» Шелдон Купер очень внимательно относится к вопросам гигиены, старается избегать прикосновений к другим людям, часто обрабатывает руки антисептиком, панически боится болеющих людей[8].