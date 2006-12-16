Мизофобия
Мизофобия Молизмофобия (от др.-греч. μύσος — грязь, загрязнение, осквернение, ненависть + фобия — страх; , англ. mysophobia, misophobia) — навязчивый страх загрязнения либо заражения, стремление избежать соприкосновения с окружающими предметами. Человека, который испытывает подобный страх, называют мизофобом.
Термин был впервые введён Уильямом А. Хаммондом (англ. William A. Hammond)[1][2], описавшим в 1879 году синдром навязчивых состояний, проявлявшийся в том, что наблюдаемый постоянно мыл руки. После этого мизофобией долгое время считалось именно навязчивое желание постоянного мытья рук. Однако Гарри Стэк Салливан, американский психолог и психоаналитик, отмечал, что хотя и страх перед грязью лежит в основе проявления этого синдрома, в этот момент человек думает не о микробах, а лишь о том, что «его руки должны быть вымыты»[3].
Известна также как гермофобия (от англ. germ, микроб) — боязнь микробов, — так как часто причиной боязни соприкосновения с предметами является боязнь попадания микробов, находящихся на их поверхности, на руки (не путать с германофобией). Другие названия: бациллофобия и бактериофобия.
Некоторые известные личности страдали или страдают подобным расстройством. Среди них:
Герой телесериала «Теория Большого взрыва» Шелдон Купер очень внимательно относится к вопросам гигиены, старается избегать прикосновений к другим людям, часто обрабатывает руки антисептиком, панически боится болеющих людей[8].
Примечанияправить
- ↑ William A. Hammond (1883) «A Treatise on Insanity in Its Medical Relations» p. 529 Архивная копия от 16 октября 2021 на Wayback Machine
- ↑ William A. Hammond, "Mysophobia, " Neurologic Contributions 1, no.2 (1879): 40-54
- ↑ Harry Stack Sullivan (1973) «Clinical Studies in Psychiatry», ISBN 0-393-00688-3, p. 249 Архивная копия от 16 октября 2021 на Wayback Machine
- ↑ Щербатых, Юрий (2006-06-01). "Чёрная тень на душе". Журнал «Вокруг света». Архивировано 15 июня 2021. Дата обращения: 14 августа 2018.
- ↑ Матвеев, Кирилл (2011-10-05). "Великие чистюли прошлого и настоящего". Medpulse.Ru. Архивировано 19 октября 2021. Дата обращения: 5 мая 2018.
- ↑ "Страхи Владимира Маяковского". Архивировано 19 октября 2021. Дата обращения: 5 мая 2018.
- ↑ Первый канал. Вячеслав Добрынин. Сегодня вечером. Выпуск от 07.11.2015 (с 38-ой минуты). Первый канал (7 ноября 2015). Дата обращения: 18 сентября 2017. Архивировано 16 октября 2021 года.
- ↑ Лидия Нетцер: «Шелдон Купер и „милый аутизм“» | Синдром Аспергера. www.aspergers.ru. Дата обращения: 30 марта 2019. Архивировано 20 октября 2021 года.