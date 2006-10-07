Политковская, Анна Степановна

Детство, образование, личная жизнь править

Журналистская деятельность править

Правозащитная деятельность править

Отравление (2004) править

2 сентября 2004 года Анна Политковская во время захвата заложников в бесланской школе вылетела в Беслан, надеясь выступить посредником на переговорах. В самолёте она выпила чаю и потеряла сознание. Была госпитализирована в Ростове-на-Дону в тяжёлом состоянии с диагнозом «отравление неизвестными токсинами»[29][30][31][32]. Как утверждает главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, анализы, взятые у Политковской тотчас по попадании в больницу, были уничтожены. У Политковской были серьёзно повреждены печень, почки и эндокринная система[33]. Политковская полагала, что её пытались отравить сотрудники ФСБ. По словам Политковской, её «устранили из поля», чтобы не дать ей осуществить её план урегулирования ситуации. Она утверждала, что в России возобновила работу 12-я лаборатория КГБ, занимавшаяся производством ядов (эту лабораторию обвиняет в отравлении Политковской и бывший корреспондент BBC в Москве Мартин Сикссмит, ссылаясь на источник в самой ФСБ[34]). В авиакомпании, самолётом которой летела Политковская, заявили: «Политковскую с помощью чая отравить никак не могли — его наливают всем пассажирам из одного чайника. Жалоб от других пассажиров не поступило. А Анну, как нам рассказал бортпроводник того рейса, вскоре после обеда начало тошнить, и она потеряла сознание. Представитель авиакомпании сопровождал её до больницы. Там ему сказали, что это скорее не отравление, а какая-то вирусная инфекция»[35].

Убийство править

Реакция на убийство править

Суд над обвиняемыми в убийстве править

Основная статья: Основная статья: Убийство Анны Политковской Планировавшееся на 1 декабря 2008 года заседание Московского окружного военного суда (МОВС) по делу об убийстве Анны Политковской состоялось досрочно — 25 ноября того же года[58]. 25 ноября 2008 года адвокат одного из обвиняемых Мурад Мусаев перед началом досрочного заседания в Московском окружном военном суде заявил: «В материалах дела есть и мотив, и заказчик, по крайней мере, индивидуальная причина заказа — критические изобличающие репортажи Политковской о неких политических деятелях»[59]. Он также сообщил, что процесс будет проходить в открытом режиме: «Суд сам поставил данный вопрос на обсуждение, и было принято решение о проведении процесса в открытом режиме»[59]. Судья Зубов пояснил, что открытость процесса касается только той его части, которая будет проходить в присутствии присяжных; в части же процессуальных вопросов заседателей оградят от информации, которую они получать не должны[60]. 5 декабря 2008 года на судебном слушании шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов, опираясь на результаты собственного журналистского расследования, заявил, что, по его данным, Лом-Али Гайтукаев (считался одним из организаторов махинаций с фальшивыми авизо, осуждён на 15 лет за организацию в Киеве покушения на предпринимателя) мог быть причастен к убийству Политковской. По утверждению Соколова, в конце мая — начале июня 2006 года Лом-Али Гайтукаев встречался с некими людьми «по поводу Анны Политковской», затем «контактировал с Ахмедом Дукузовым», обвиняемым по делу об убийстве журналиста Пола Хлебникова, и племянником Рустамом Махмудовым (по версии следствия — исполнитель убийства Политковской). Кроме того, Соколов заявил, что, по его данным, обвиняемый по делу Джабраил Махмудов, равно как и его дядя Лом-Али Гайтукаев, — агенты ФСБ[61][62]. Судья спросил у Джабраила Махмудова, являлся ли тот агентом ФСБ. Махмудов, улыбнувшись, ответил: «Конечно, нет»[62]. 19 февраля 2009 года коллегия присяжных единогласно оправдала братьев Ибрагима и Джабраила Махмудовых по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сочтя, что следствию не удалось доказать их причастность к совершению преступления. Обвиняемые были отпущены из зала суда[63]. 26 июня 2009 года Военная коллегия Верховного суда России отменила оправдательный приговор и отправила дело на новое рассмотрение в Московский окружной военный суд[64]. 14 декабря 2012 года Мосгорсуд приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника столичного ГУВД Дмитрия Павлюченкова, признав его виновным по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской[65]. 20 мая 2014 года присяжные признали всех подсудимых виновными в организации убийства Политковской[66]. Оглашение приговора перенесено на 27 мая. 13 июня 2017 года стало известно о смерти в колонии организатора убийства Анны Политковской — Лом-Али Гайтукаева. В УФСИН по Вологодской области подтвердили эту информацию. «Действительно, Гайтукаев 10 июня скончался в межобластной больнице для осуждённых. Предварительно, от длительной хронической болезни», — сказал представитель управления[67].

Оценки править

Награды править

Память править

Отражение в искусстве править

Библиография править

См. также править

Примечания править