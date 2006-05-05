В начале 1980-х годов компания выпускала игровые приставки.

Mattel производит куклы Барби, Monster High, Ever After High, игрушки для малышей Fisher-Price, игрушечные автомобили под марками Hot Wheels и Matchbox, игрушки и книжки под брендом American Girl и (по лицензии) детские товары под марками Sesame Street, Barney, Ferrari.

Численность персонала — 26 тыс. человек (2005 год). Продажи компании в 2008 году составили 5,92 млрд долларов, чистая прибыль — 379,6 млн долларов. Куклы Барби обеспечивают треть продаж корпорации.

В июне 2019 года в продаже появились Барби с протезами и на инвалидной коляске. Для их создания бренд объединился с врачами и инженерами из лос-анджелесского госпиталя UCLA Mattel, специализирующихся на производстве механизмов для людей с особенностями здоровья[2].

Продукция править