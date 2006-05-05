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Mattel

Mattel Inc (NASDAQ: MAT) — американская компания, производитель игрушек, масштабных моделей техники, выпускающий куклу Барби, Monster High, Ever After High. Штаб-квартира — в Эль Сегундо, штат Калифорния (El Segundo, побережье залива Санта-Моника). Компания основана в 1945 году.

Mattel Inc
Изображение логотипа
Тип бизнес, производитель настольных игр[вд] и публичная компания
Листинг на бирже NASDAQ: MAT
Основание 1945
Основатели Гарольд Мэтсон[вд] и Эллиот Хэндлер
Расположение  США: Эль Сегундо (штат Калифорния)
Ключевые фигуры

Кристофер Синклер[англ.] (председатель совета директоров),
Марго Георгиадис

(CEO),
Ричард Диксон
(президент и COO)
Отрасль индустрия игрушек[вд]
Продукция кукла, настольная игра с полем и программное обеспечение[1]
Оборот

$5,059 млрд (2023)

[источник не указан 201 день]
Операционная прибыль $418 млн (2023)[источник не указан 201 день]
Чистая прибыль $227 млн (2023)[источник не указан 201 день]
Активы $5,832 млрд (2023)[источник не указан 201 день]
Капитализация $7,62 млрд (2023)
Число сотрудников 33,9 тысяч человек (2022)
Дочерние компании

Fisher-Price

Mega Brands
Сайт mattel.com (англ.)
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Председатель совета директоров — Кристофер Синклер. Основателями компании являются Рут Хэндлер, Эллиот Хэндлер и Мэтсон Гарольд[англ.]

Деятельность

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В начале 1980-х годов компания выпускала игровые приставки.

Mattel производит куклы Барби, Monster High, Ever After High, игрушки для малышей Fisher-Price, игрушечные автомобили под марками Hot Wheels и Matchbox, игрушки и книжки под брендом American Girl и (по лицензии) детские товары под марками Sesame Street, Barney, Ferrari.

Численность персонала — 26 тыс. человек (2005 год). Продажи компании в 2008 году составили 5,92 млрд долларов, чистая прибыль — 379,6 млн долларов. Куклы Барби обеспечивают треть продаж корпорации.

В июне 2019 года в продаже появились Барби с протезами и на инвалидной коляске. Для их создания бренд объединился с врачами и инженерами из лос-анджелесского госпиталя UCLA Mattel, специализирующихся на производстве механизмов для людей с особенностями здоровья[2].

Продукция

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Штаб-квартира Mattel в Эль-Сегундо

Критика

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В 1980 году компании пришлось защищаться от обвинений в том, что черты лица чернокожих кукол чересчур европейские[4]. Чересчур «расистской» оказалась и попытка сотрудничества Mattel с компанией Nabisco — производителем печенья Oreo. Многие обратили внимание на рекламный слоган Oreo: «Чёрный снаружи, белый внутри», что возмутило сообщество афроамериканцев, и выпуск куклы пришлось прекратить[5].

Mattel регулярно критиковали за гендерно-ориентированные и сексистские игрушки, которые усиливали стереотипы о недалёкости женщин. Например, когда в 1992 году куклы впервые научились произносить слова, первые фразы были: «Математика — это сложно» и «Пойдём по магазинам»[6].

В 2011 году Mattel подверглась критике со стороны природоохранной организации «Гринпис» за использование картона, произведённого в Индонезии[7][8].

Компания Mattel неоднократно подвергалась критике за неестественные пропорции женского тела и подчеркивание крайней худобы[5]. В 2009 году была выпущена «юбилейная» Барби в честь 50-летия компании, и она оказалась даже более дистрофичной, чем традиционные куклы[4].

Судебные иски

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В августе 2011 года суд Лос-Анджелеса признал Mattel виновной в промышленном шпионаже и обязал выплатить компании MGA, конкуренту в производстве детских кукол, 309 млн долларов[9].

Примечания

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  1. National Software Reference Library
  2. Mattel выпустят Барби с протезами и на инвалидной коляске. Собака.ru. Дата обращения: 13 февраля 2019. Архивировано 13 февраля 2019 года.
  3. Justin Kendall. WWE Extends Toy Partnership with Mattel in Multi-Year Deal (англ.). Wrestling Figure News (21 октября 2021). Дата обращения: 21 июня 2023. Архивировано 21 июня 2023 года.
  4. 1 2 "Знаменитый дизайнер сделал из юбилейной Барби дистрофика". РБК. 2009-10-16. Дата обращения: 31 декабря 2020.
  5. 1 2 "Скандалы и критика компании Mattel (производители Барби)". Яндекс. 2020-05-08. Дата обращения: 31 декабря 2020.
  6. "Гендерно-нейтральная кукла от создателей Барби: пусть дети сами выберут, какой ей быть". BBC. 2019. Архивировано 26 февраля 2021. Дата обращения: 31 декабря 2020.
  7. Barbie, между нами всё кончено! // greenpeace.org. Дата обращения: 10 июня 2011. Архивировано из оригинала 12 февраля 2012 года.
  8. Greenpeace начала кампанию против кукол Барби «Я не встречаюсь с девочками, уничтожающими леса». // gazeta.ru. Дата обращения: 10 июня 2011. Архивировано из оригинала 3 января 2012 года.
  9. Andrea Chang. Mattel must pay MGA $310 million in Bratz case (англ.). // latimes.com. Дата обращения: 5 августа 2011. Архивировано из оригинала 12 февраля 2012 года.

Ссылки

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  • mattel.com (англ.) — официальный сайт Mattel
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