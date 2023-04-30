Moneyken
Оле́г Русла́нович Еро́пкин (род. 20 сентября 2000, Чертаново), более известный как Moneyken (также Realmoneyken), — российский хип-хоп-исполнитель и музыкальный продюсер; ранее — блогер. Наиболее известен работами в качестве саунд-продюсера поп-певицы и рэп-исполнительницы Инстасамки, однако часто подвергается критике за присваивание чужих битов (инструменталов) .
|Moneyken
|Полное имя
|Олег Русланович Еропкин
|Дата рождения
|20 сентября 2000 (24 года)
|Место рождения
|Москва, Россия
|Страна
|Россия
|Профессии
|Годы активности
|2018—н. в.
|Жанры
|хип-хоп
|Псевдонимы
|Moneyken (также Realmoneyken)
|Лейблы
|NaMneCash Music
Биографияправить
Олег Русланович Еропкин родился 20 сентября 2000 года в Чертанове (Москва). С 3 до 12 лет занимался футболом, отыгрывая на позиции полузащитника в футбольной школе «Чертаново». В 2012 году школа открыла интернат для иногородних футболистов, в который он не смог попасть, из-за чего его отправили в глухой запас. Тогда он начал менять команды — был членом «Смены» из Капотни, «Торпедо» и «Спартака-2». В 2017 году был на пробах футбольного клуба «Орландо Сити» в США — тренер признавал талант игры у Еропкина, однако предложил приехать через год. После окончания школы подписал контракт с клубом. Они обещали выдать ему зарплату только через год, из-за чего он дополнительно начал работать доставщиком еды в Uber Eats. В какой-то момент он лишился работы из-за нарушения правил сервиса, из-за чего ему пришлось вернуться обратно в Москву. Там он устроился работать в «Макдоналдсе». В 2018 году, после окончания работы в компании, начал карьеру блогера и музыканта[1]. Тогда же начал совместную деятельность с Инстасамкой. Заниматься музыкой Олег начал ещё в 16 лет, не имея музыкального образования, и сейчас является музыкальным продюсером Зотеевой[2][3].
Личная жизньправить
С середины 2019 года состоит в близких отношениях с Дарьей Зотеевой, более известной как Инстасамка. Согласно интервью Олега, опубликованному YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?» в ноябре 2020 года, они с Дарьей уже полгода состоят в официальном браке[4][5].
Критикаправить
7 мая 2022 года Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк) выпустила дисс на Инстасамку под одноимённым названием — «Instasamka Diss». В песне Виктория упомянула Moneyken, обвинив его в присваивании чужих битов. Комментируя саунд-продюсирование треков Дарьи Олегом, Лысюк утверждает, что настоящий автор инструменталов — битмейкер и рэп-исполнитель Padillion, с которым тесно сотрудничает лейбл Зотеевой и Еропкина под названием NaMneCash Music[6].
Дискографияправить
Альбомыправить
|Название
|Детали
|Высшая позиция в чартах
|
Россия
Apple Music
[7]
|«Новый папа»
|
|—
|«Горилла»
|
|«Спасибо папаша»
(совм. с Инстасамкой)
|
|«Семейный бизнес»
(совм. с Инстасамкой)
|
|1
|K Season 1
|
|—
|Символ «—» означает, что альбом не попал в чарт.
Синглыправить
|Год
|Название
|Другие исполнители
|2019
|«Мы крутые»
|Инстасамка
|2020
|«Kenny»
|—
|«Я танцую даже днём»
|«Витон»
|Инстасамка
|«Гоба»
|«Ass Class»
|—
|2021
|«Она не любит вино»
|«Ты мой океан»
|«Так нужна»
|«Грустная на тусе»
|«Пью до дна»
|Валерия
|«Двигаться»
|—
|«Витон 2»
|Инстасамка
Продюсированиеправить
Примечание: в списке указаны только те релизы, в которых основной (и/или не первый) артист — не сам Moneyken; информация взята из «ВКонтакте».
Синглыправить
|Год
|Название
|Исполнитель
|Альбом
|2020
|«Витон»
|Инстасамка
|Вне альбома
|«Факт»
|2021
|«Mommy»
|«Money Day»
|«Juicy»
|Moneydealer
|«Terminal»
|
|Вне альбома
|«Lipsi Ha»
|Инстасамка
|Moneydealer
|2022
|«Shake»
|Вне альбома
|«Снова?»
|«Rarara»
|Queen of Rap
|«Popstar»
|Popstar
|«Волосы назад»
|«За деньги да»
|2023
|«Отключаю телефон»
|Вне альбома
|«Жара»
|«Тяги»
Альбомыправить
|Год
|Название
|Исполнитель
|Примечание
|2020
|«Семейный бизнес»
|
|За исключением трека «Жопа джуси»
|2021
|Moneydealer
|Инстасамка
|—
|2022
|Queen of Rap
|Popstar
|2023
|Sped Up Album
Примечанияправить
Комментарии
Источники
- ↑ MONEYKEN про INSTASAMKA: «Даша ― это секс, любовь и искусство» • ТНТ MUSIC — Здесь твоя музыка. tntmusic.ru. Дата обращения: 30 апреля 2023. Архивировано 30 апреля 2023 года.
- ↑ Александра Мкртычян. Попал в клуб МЛС и играл со спартаковцем Умяровым: знакомимся с мужем Инстасамки рэпером MONEYKEN. Метарейтинг (1 апреля 2023). Дата обращения: 1 мая 2023. Архивировано 30 апреля 2023 года.
- ↑ Pavel Zakharov. Дарья Зотеева (INSTASAMKA), 22. Forbes «З0 до 30». Дата обращения: 30 апреля 2023. Архивировано 30 апреля 2023 года.
- ↑ Рита Цветкова. «У нас всё серьёзно» — рэпер Moneyken женился на Инстасамке. Пятый канал (22 ноября 2020). Дата обращения: 29 января 2021. Архивировано 19 сентября 2021 года.
- ↑ Инстасамка выходит замуж. GRAZIA. Дата обращения: 30 апреля 2023. Архивировано 30 апреля 2023 года.
- ↑ Владислав Шеин. Мэйби Бэйби выпустила рэп-дисс на INSTASAMKA. ТНТ Music (7 мая 2022). Дата обращения: 23 июня 2022. Архивировано 8 июня 2022 года.
- ↑ Чарты: Инстасамка на первом месте Apple Music. The Flow (11 января 2021). Дата обращения: 17 января 2021. Архивировано 21 января 2021 года.