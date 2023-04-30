Олег Русланович Еропкин родился 20 сентября 2000 года в Чертанове (Москва). С 3 до 12 лет занимался футболом, отыгрывая на позиции полузащитника в футбольной школе «Чертаново». В 2012 году школа открыла интернат для иногородних футболистов, в который он не смог попасть, из-за чего его отправили в глухой запас. Тогда он начал менять команды — был членом «Смены» из Капотни, «Торпедо» и «Спартака-2». В 2017 году был на пробах футбольного клуба «Орландо Сити» в США — тренер признавал талант игры у Еропкина, однако предложил приехать через год. После окончания школы подписал контракт с клубом. Они обещали выдать ему зарплату только через год, из-за чего он дополнительно начал работать доставщиком еды в Uber Eats. В какой-то момент он лишился работы из-за нарушения правил сервиса, из-за чего ему пришлось вернуться обратно в Москву. Там он устроился работать в «Макдоналдсе». В 2018 году, после окончания работы в компании, начал карьеру блогера и музыканта[1]. Тогда же начал совместную деятельность с Инстасамкой. Заниматься музыкой Олег начал ещё в 16 лет, не имея музыкального образования, и сейчас является музыкальным продюсером Зотеевой[2][3].