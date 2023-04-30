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Moneyken

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Не следует путать с Moneyken — киберспортсменом.

Оле́г Русла́нович Еро́пкин (род. 20 сентября 2000, Чертаново), более известный как Moneyken (также Realmoneyken), — российский хип-хоп-исполнитель и музыкальный продюсер; ранее — блогер. Наиболее известен работами в качестве саунд-продюсера поп-певицы и рэп-исполнительницы Инстасамки, однако часто подвергается критике за присваивание чужих битов (инструменталов).

Moneyken
Полное имя Олег Русланович Еропкин
Дата рождения 20 сентября 2000(2000-09-20) (24 года)
Место рождения Москва, Россия
Страна  Россия
Профессии
рэпер, музыкальный продюсер
Годы активности 2018—н. в.
Жанры хип-хоп
Псевдонимы Moneyken (также Realmoneyken)
Лейблы NaMneCash Music

Биография

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Олег Русланович Еропкин родился 20 сентября 2000 года в Чертанове (Москва). С 3 до 12 лет занимался футболом, отыгрывая на позиции полузащитника в футбольной школе «Чертаново». В 2012 году школа открыла интернат для иногородних футболистов, в который он не смог попасть, из-за чего его отправили в глухой запас. Тогда он начал менять команды — был членом «Смены» из Капотни, «Торпедо» и «Спартака-2». В 2017 году был на пробах футбольного клуба «Орландо Сити» в США — тренер признавал талант игры у Еропкина, однако предложил приехать через год. После окончания школы подписал контракт с клубом. Они обещали выдать ему зарплату только через год, из-за чего он дополнительно начал работать доставщиком еды в Uber Eats. В какой-то момент он лишился работы из-за нарушения правил сервиса, из-за чего ему пришлось вернуться обратно в Москву. Там он устроился работать в «Макдоналдсе». В 2018 году, после окончания работы в компании, начал карьеру блогера и музыканта[1]. Тогда же начал совместную деятельность с Инстасамкой. Заниматься музыкой Олег начал ещё в 16 лет, не имея музыкального образования, и сейчас является музыкальным продюсером Зотеевой[2][3].

Личная жизнь

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С середины 2019 года состоит в близких отношениях с Дарьей Зотеевой, более известной как Инстасамка. Согласно интервью Олега, опубликованному YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?» в ноябре 2020 года, они с Дарьей уже полгода состоят в официальном браке[4][5].

Критика

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7 мая 2022 года Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк) выпустила дисс на Инстасамку под одноимённым названием — «Instasamka Diss». В песне Виктория упомянула Moneyken, обвинив его в присваивании чужих битов. Комментируя саунд-продюсирование треков Дарьи Олегом, Лысюк утверждает, что настоящий автор инструменталов — битмейкер и рэп-исполнитель Padillion, с которым тесно сотрудничает лейбл Зотеевой и Еропкина под названием NaMneCash Music[6].

Дискография

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Альбомы

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Список альбомов с указанием деталей
Название Детали Высшая позиция в чартах
 
Россия
Apple Music
[7]
«Новый папа»
  • Релиз: 20 марта 2020
  • Лейбл: NaMneCash Music
  • Формат: цифровая дистрибуция, стриминг
«Горилла»
  • Релиз: 22 мая 2020
  • Лейбл: NaMneCash Music
  • Формат: цифровая дистрибуция, стриминг
«Спасибо папаша»
(совм. с Инстасамкой)
  • Релиз: 19 июня 2020
  • Лейбл: NaMneCash Music
  • Формат: цифровая дистрибуция, стриминг
«Семейный бизнес»
(совм. с Инстасамкой)
  • Релиз: 31 декабря 2020
  • Лейбл: NaMneCash Music
  • Формат: цифровая дистрибуция, стриминг
 1
K Season 1
  • Релиз: 9 июня 2022
  • Лейбл: NaMneCash Music
  • Формат: цифровая дистрибуция, стриминг
Символ «—» означает, что альбом не попал в чарт.

Синглы

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Обложка сингла «Kenny»
Список синглов с указанием деталей
Год Название Другие исполнители
2019 «Мы крутые» Инстасамка
2020 «Kenny»
«Я танцую даже днём»
«Витон» Инстасамка
«Гоба»
«Ass Class»
2021 «Она не любит вино»
«Ты мой океан»
«Так нужна»
«Грустная на тусе»
«Пью до дна» Валерия
«Двигаться»
«Витон 2» Инстасамка

Продюсирование

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Примечание: в списке указаны только те релизы, в которых основной (и/или не первый) артист — не сам Moneyken; информация взята из «ВКонтакте».

Синглы

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Список треков с указанием деталей
Год Название Исполнитель Альбом
2020 «Витон» Инстасамка Вне альбома
«Факт»
2021 «Mommy»
«Money Day»
«Juicy» Moneydealer
«Terminal»
Вне альбома
«Lipsi Ha» Инстасамка Moneydealer
2022 «Shake» Вне альбома
«Снова?»
«Rarara» Queen of Rap
«Popstar» Popstar
«Волосы назад»
«За деньги да»
2023 «Отключаю телефон» Вне альбома
«Жара»
«Тяги»

Альбомы

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Список альбомов с указанием деталей
Год Название Исполнитель Примечание
2020 «Семейный бизнес»
  • Инстасамка
  • Moneyken
 За исключением трека «Жопа джуси»
2021 Moneydealer Инстасамка
2022 Queen of Rap
Popstar
2023 Sped Up Album

Примечания

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Комментарии

Источники

  1. MONEYKEN про INSTASAMKA: «Даша ― это секс, любовь и искусство» • ТНТ MUSIC — Здесь твоя музыка. tntmusic.ru. Дата обращения: 30 апреля 2023. Архивировано 30 апреля 2023 года.
  2. Александра Мкртычян. Попал в клуб МЛС и играл со спартаковцем Умяровым: знакомимся с мужем Инстасамки рэпером MONEYKEN. Метарейтинг (1 апреля 2023). Дата обращения: 1 мая 2023. Архивировано 30 апреля 2023 года.
  3. Pavel Zakharov. Дарья Зотеева (INSTASAMKA), 22. Forbes «З0 до 30». Дата обращения: 30 апреля 2023. Архивировано 30 апреля 2023 года.
  4. Рита Цветкова. «У нас всё серьёзно» — рэпер Moneyken женился на Инстасамке. Пятый канал (22 ноября 2020). Дата обращения: 29 января 2021. Архивировано 19 сентября 2021 года.
  5. Инстасамка выходит замуж. GRAZIA. Дата обращения: 30 апреля 2023. Архивировано 30 апреля 2023 года.
  6. Владислав Шеин. Мэйби Бэйби выпустила рэп-дисс на INSTASAMKA. ТНТ Music (7 мая 2022). Дата обращения: 23 июня 2022. Архивировано 8 июня 2022 года.
  7. Чарты: Инстасамка на первом месте Apple Music. The Flow (11 января 2021). Дата обращения: 17 января 2021. Архивировано 21 января 2021 года.
Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Moneyken&oldid=142071568