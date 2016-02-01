В ролях править

Производство править

В мае 2013 года было объявлено, что планируется снять англоязычную адаптацию французского телесериала 2012 года «На зов скорби»; разработкой занимались Пол Эббот и FremantleMedia, а шоу носило рабочее название «Они вернулись»[3]. В сентябре 2013 года стало известно, что Эббот выбыл из проекта, а дальнейшей разработкой шоу займётся телеканал A&E[4]. В апреле 2014 года A&E заказал десять эпизодов первого сезона[5]. 5 марта 2015 года было объявлено, что Netflix приобрёл права на показ шоу и собирается выпускать его онлайн еженедельно после премьеры на A&E[6].

Отзывы критиков править

Сериал «Возвращённые» получил в основном положительные отклики от критиков. На Rotten Tomatoes сериал держит 66 % «свежести» со средним рейтингом 7,6/10 на основе 29-ти рецензий. Критический консенсус сайта гласит: «Хотя шоу „Возвращённые“ остаётся в тени своего оригинала, американская версия сохранила достаточно фактора страха и драматических персонажей, чтобы удовлетворить поклонников жанра»[7]. На Metacritic сериал получил 67 баллов из ста на основе 24-х «в целом благоприятных» отзывов[8].

Примечания править