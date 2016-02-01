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Возвращённые

Эта статья — о телесериале-ремейке A&E французского шоу. Об оригинальном французском телесериале см. На зов скорби.

«Возвращённые» (англ. The Returned) — американский мистико-драматический телесериал, разработанный Карлтоном Кьюзом. Шоу является адаптацией французского сериала 2012 года «На зов скорби». Американский ремейк рассказывает о жителях маленького городка, жизнь которых переворачивается вверх дном, когда многие из их умерших много лет назад родственников и друзей таинственным образом возвращаются к жизни. Премьера сериала состоялась 9 марта 2015 года на телеканале A&E[1], а 15 июня 2015 года шоу было закрыто после одного сезона из-за низких рейтингов[2].

Возвращённые
англ. The Returned
Изображение логотипа
Жанры Драма
Фэнтези
Создатель Карлтон Кьюз
На основе французском телесериале «На зов скорби»
Разработчик Карлтон Кьюз
В главных ролях Кевин Алехандро
Агнес Брукнер
Индия Эннега
Сандрин Холт
Дилан Кингуэлл
Софи Лоу
Марк Пеллегрино
Джереми Систо
Мат Ваиро
Мэри Элизабет Уинстэд
Тэнди Райт
Композиторы Зои Китинг
Джефф Руссо
Страна  США
Язык английский
Число сезонов 1
Число серий 10
Производство
Исполнительные продюсеры Карлтон Кьюз
Раель Такер
Места съёмок Сквомиш, Британская Колумбия
Длина серии 42 минуты
Студии A&E Studios
FremantleMedia North America
Carlton Cuse Productions
Angry Annie Productions
Дистрибьютор Netflix
Оригинальная трансляция
Телеканал A&E
Трансляция 9 марта 2015 — 11 мая 2015
Ссылки
IMDb ID 3230780
aetv.com/the-returned

В ролях

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Основной состав

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Второстепенный состав

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  • Аарон Дуглас — Тони Дэрроу
  • Терри Чен — заместитель шериф Марк Бао
  • Дакота Гуппи — Хлоя Блэкшоу
  • Кинан Трейси — Бен Лоури
  • Карл Ламбли — пастор Леон Райт
  • Лея Гибсон — Люси Маккейб
  • Чела Хорсдэл — Крис
  • Мишель Форбс — Хелен Годдард
  • Рис Уорд — Адам Дэрроу
  • Александр Калверт — Хантер
  • Джакомо Бассато — заместитель шерифа Шейн Слейтер
  • Ренн Хоуки — Пол Коретски

Производство

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В мае 2013 года было объявлено, что планируется снять англоязычную адаптацию французского телесериала 2012 года «На зов скорби»; разработкой занимались Пол Эббот и FremantleMedia, а шоу носило рабочее название «Они вернулись»[3]. В сентябре 2013 года стало известно, что Эббот выбыл из проекта, а дальнейшей разработкой шоу займётся телеканал A&E[4]. В апреле 2014 года A&E заказал десять эпизодов первого сезона[5]. 5 марта 2015 года было объявлено, что Netflix приобрёл права на показ шоу и собирается выпускать его онлайн еженедельно после премьеры на A&E[6].

Отзывы критиков

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Сериал «Возвращённые» получил в основном положительные отклики от критиков. На Rotten Tomatoes сериал держит 66 % «свежести» со средним рейтингом 7,6/10 на основе 29-ти рецензий. Критический консенсус сайта гласит: «Хотя шоу „Возвращённые“ остаётся в тени своего оригинала, американская версия сохранила достаточно фактора страха и драматических персонажей, чтобы удовлетворить поклонников жанра»[7]. На Metacritic сериал получил 67 баллов из ста на основе 24-х «в целом благоприятных» отзывов[8].

Примечания

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  1. Abrams, Natalie A&E sets premiere date for 'Bates Motel,' 'The Returned'. Entertainment Weekly (9 января 2015). Дата обращения: 9 января 2015. Архивировано 12 января 2015 года.
  2. Andreeva, Nellie ‘Bates Motel’ Renewed For 2 Seasons By A&E, ‘The Returned’ Not Coming Back. Deadline (15 июня 2015). Дата обращения: 15 июня 2015. Архивировано 24 января 2016 года.
  3. AbbottVision to produce They Came Back. AbbottVision. Дата обращения: 29 мая 2013. Архивировано 30 июля 2013 года.
  4. Noble, Michael UPDATED: US remake of The Returned in development. Den of Geek (29 сентября 2013). Дата обращения: 29 апреля 2014. Архивировано 12 декабря 2015 года.
  5. A&E orders The Returned to series. A&E Networks (29 апреля 2014). Дата обращения: 20 июля 2014. Архивировано 4 марта 2016 года.
  6. "Netflix acquires international rights to A&E drama The Returned, launch March 10". Deadline. 2015-03. Архивировано 21 февраля 2016. Дата обращения: 1 февраля 2016.
  7. The Returned (US): Season 1. Rotten Tomatoes. Дата обращения: 13 марта 2015. Архивировано 28 ноября 2015 года.
  8. The Returned (2015) : Season 1. Metacritic. Дата обращения: 12 марта 2015. Архивировано 11 марта 2016 года.

Ссылки

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