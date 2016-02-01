Возвращённые
«Возвращённые» (англ. The Returned) — американский мистико-драматический телесериал, разработанный Карлтоном Кьюзом. Шоу является адаптацией французского сериала 2012 года «На зов скорби». Американский ремейк рассказывает о жителях маленького городка, жизнь которых переворачивается вверх дном, когда многие из их умерших много лет назад родственников и друзей таинственным образом возвращаются к жизни. Премьера сериала состоялась 9 марта 2015 года на телеканале A&E[1], а 15 июня 2015 года шоу было закрыто после одного сезона из-за низких рейтингов[2].
|Возвращённые
|англ. The Returned
|Жанры
|
Драма
Фэнтези
|Создатель
|Карлтон Кьюз
|На основе
|французском телесериале «На зов скорби»
|Разработчик
|Карлтон Кьюз
|В главных ролях
|
Кевин Алехандро
Агнес Брукнер
Индия Эннега
Сандрин Холт
Дилан Кингуэлл
Софи Лоу
Марк Пеллегрино
Джереми Систо
Мат Ваиро
Мэри Элизабет Уинстэд
Тэнди Райт
|Композиторы
|
Зои Китинг
Джефф Руссо
|Страна
|США
|Язык
|английский
|Число сезонов
|1
|Число серий
|10
|Производство
|Исполнительные продюсеры
|
Карлтон Кьюз
Раель Такер
|Места съёмок
|Сквомиш, Британская Колумбия
|Длина серии
|42 минуты
|Студии
|
A&E Studios
FremantleMedia North America
Carlton Cuse Productions
Angry Annie Productions
|Дистрибьютор
|Netflix
|Оригинальная трансляция
|Телеканал
|A&E
|Трансляция
|9 марта 2015 — 11 мая 2015
|Ссылки
|IMDb
|ID 3230780
|aetv.com/the-returned
В роляхправить
Основной составправить
- Кевин Алехандро — шериф Томми Солано
- Агнес Брукнер — заместитель шерифа Никки Бэнкс
- Индия Эннега — Камилла Уиншип
- Сандрин Холт — доктор Джули Хан
- Дилан Кингуэлл — Генри / Виктор
- Софи Лоу — Лена Уиншип
- Марк Пеллегрино — Джек Уиншип
- Джереми Систо — Питер Латтимор / Эндрю Барлетт
- Мат Ваиро — Саймон Моран
- Мэри Элизабет Уинстэд — Роуэн Блэкшоу
- Тэнди Райт — Клэр Уиншип
Второстепенный составправить
- Аарон Дуглас — Тони Дэрроу
- Терри Чен — заместитель шериф Марк Бао
- Дакота Гуппи — Хлоя Блэкшоу
- Кинан Трейси — Бен Лоури
- Карл Ламбли — пастор Леон Райт
- Лея Гибсон — Люси Маккейб
- Чела Хорсдэл — Крис
- Мишель Форбс — Хелен Годдард
- Рис Уорд — Адам Дэрроу
- Александр Калверт — Хантер
- Джакомо Бассато — заместитель шерифа Шейн Слейтер
- Ренн Хоуки — Пол Коретски
Производствоправить
В мае 2013 года было объявлено, что планируется снять англоязычную адаптацию французского телесериала 2012 года «На зов скорби»; разработкой занимались Пол Эббот и FremantleMedia, а шоу носило рабочее название «Они вернулись»[3]. В сентябре 2013 года стало известно, что Эббот выбыл из проекта, а дальнейшей разработкой шоу займётся телеканал A&E[4]. В апреле 2014 года A&E заказал десять эпизодов первого сезона[5]. 5 марта 2015 года было объявлено, что Netflix приобрёл права на показ шоу и собирается выпускать его онлайн еженедельно после премьеры на A&E[6].
Отзывы критиковправить
Сериал «Возвращённые» получил в основном положительные отклики от критиков. На Rotten Tomatoes сериал держит 66 % «свежести» со средним рейтингом 7,6/10 на основе 29-ти рецензий. Критический консенсус сайта гласит: «Хотя шоу „Возвращённые“ остаётся в тени своего оригинала, американская версия сохранила достаточно фактора страха и драматических персонажей, чтобы удовлетворить поклонников жанра»[7]. На Metacritic сериал получил 67 баллов из ста на основе 24-х «в целом благоприятных» отзывов[8].
Примечанияправить
- ↑ Abrams, Natalie A&E sets premiere date for 'Bates Motel,' 'The Returned'. Entertainment Weekly (9 января 2015). Дата обращения: 9 января 2015. Архивировано 12 января 2015 года.
- ↑ Andreeva, Nellie ‘Bates Motel’ Renewed For 2 Seasons By A&E, ‘The Returned’ Not Coming Back. Deadline (15 июня 2015). Дата обращения: 15 июня 2015. Архивировано 24 января 2016 года.
- ↑ AbbottVision to produce They Came Back. AbbottVision. Дата обращения: 29 мая 2013. Архивировано 30 июля 2013 года.
- ↑ Noble, Michael UPDATED: US remake of The Returned in development. Den of Geek (29 сентября 2013). Дата обращения: 29 апреля 2014. Архивировано 12 декабря 2015 года.
- ↑ A&E orders The Returned to series. A&E Networks (29 апреля 2014). Дата обращения: 20 июля 2014. Архивировано 4 марта 2016 года.
- ↑ "Netflix acquires international rights to A&E drama The Returned, launch March 10". Deadline. 2015-03. Архивировано 21 февраля 2016. Дата обращения: 1 февраля 2016.
- ↑ The Returned (US): Season 1. Rotten Tomatoes. Дата обращения: 13 марта 2015. Архивировано 28 ноября 2015 года.
- ↑ The Returned (2015) : Season 1. Metacritic. Дата обращения: 12 марта 2015. Архивировано 11 марта 2016 года.
Ссылкиправить
- Официальный сайт (англ.)