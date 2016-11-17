Нарциссическая травма

Исследования Зигмунда Фрейда править

В 1914 году, изучая случай «человека-волка», Фрейд определил, что невроз у пациента возник в тот момент, когда он был вынужден осознать, что гонорея, которой он заразился, представляет серьезную угрозу для его здоровья. Это осознание нанесло непоправимый ущерб самооценке пациента и привело к разрушению личности[5] . Через несколько лет в своем труде По ту сторону принципа удовольствия, анализируя проблемы детской сексуальности, Фрейд пришёл к выводу о том, что «утрата любви и другие неудачи наносят неисправимый ущерб самооценке в виде нарциссического шрама … отражающие степень презрения, которое пришлось испытать ребёнку»[6][7].

Дальнейшие исследования править

Работы Кохута править

Хайнц Кохут посвятил проявлениям нарциссической ярости свою основополагающую статью «Мысли о нарциссизме и нарциссической ярости» (1972)[16], в которой он противопоставил нарциссическую ярость более зрелым формам агрессии[17]. По мнению Кохута, структура личности у нарциссов ослаблена, поэтому нарциссическая ярость не переходит в реальную уверенность в себе;[18]. Вместо этого нарциссы склонны к сверхчувствительности к реальным или воображаемым нарциссическим травмам и последующим вспышкам нарциссической ярости[19]. Для Кохута нарциссический гнев связан со стремлением нарцисса к полному контролю своего окружения, включая «необходимость отмщения, исправления несправедливости и нейтрализации вреда любыми средствами»[20]. Гнев — это попытка нарцисса избавиться от пассивного ощущения виктимизации и перейти к активной роли, причиняя боль другим и, одновременно, пытаясь восстановить свою высокую самооценку, на самом деле ложную. Таким образом, гнев служит для нарцисса средством самозащиты и поддержания ощущения силы и могущества путем уничтожения того, что этому ощущению угрожает[21]. С другой стороны, согласно гипотезе Кохута, гнев можно рассматривать как результат позора от неудачи[22].

Перфекционизм править

Нарциссы часто являются псевдо-перфекционистами и стремятся быть в центре внимания. Они склонны искусственно создавать ситуации, в которых внимание окружающих будет направлено на них. Стремление нарцисса к совершенству связано с необходимостью поддержания своей грандиозной самооценки. Если желаемое совершенство недостижимо, может возникать чувство вины, стыд, гнев или беспокойство, поскольку субъект верит, что без совершенства он (она) потеряет восхищение и любовь других людей[23]. Селф-психология объясняет перфекционизм нарциссов предшествующими травмами преувеличенной самооценки[24].

Терапия править

По мнению Адама Филлипс, лечение заключается в повторном переживании нарциссической травмы — детского опыта отчуждения от родительской опеки. Такой подход направлен на уменьшение психологического вреда от утраты чувства всемогущества под воздействием жизненных реалий[25].

Критика править

Широкое распространение концепции Кохута иногда приводит к её тривиализации. Невилл Симингтон указывает на то, что расхожие обывательские утверждения о собственном нарциссизме не имеют под собой оснований. По его мнению, осознание собственного нарциссизма является болезненным процессом, как правило сопряженным с отрицанием такового[26].

В культуре править

Считается, что проявлениями нарциссического гнева страдает главный герой классического фильма «Гражданин Кейн»[27].

См. также править

Примечания править

Литература править

Книги Cooper J & Maxwell N Narcissistic Wounds: Clinical Perspectives (1995)

Levin JD Slings and Arrows: Narcissistic Injury and Its Treatment (1995)(1995)

Джозеф Бурго. Осторожно, нарцисс! Как вести себя с этими самовлюблёнными типами = Josef Burgo:" The Narcissist You Know: Defending Yourself Against Extreme Narcissists". — М. : Осторожно, нарцисс! Как вести себя с этими самовлюблёнными типами = Josef Burgo:" The Narcissist You Know: Defending Yourself Against Extreme Narcissists". — Альпина Паблишер , 2016. — 298 p. — ISBN 978-5-9614-5394-2 Научные статьи Horowitz MJ & Arthur RJ Narcissistic Rage in Leaders: the Intersection of Individual Dynamics and Group Process — International Journal of Social Psychiatry [англ.] 1988 Summer;34(2) Pages 135-41

1988 Summer;34(2) Pages 135-41 Terman DM Aggression and Narcissistic Rage: A Clinical Elaboration — Annual of Psychoanalysis 3:239-255 (1975)