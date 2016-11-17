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Нарциссическая травма

Нарциссическая травма и связанная с ней нарциссическая ярость — концепции психоанализа. Нарциссическая ярость или нарциссический гнев — реакции на нарциссическую травму, которая по мнению нарцисса представляет угрозу для самооценки последнего. Выражение Нарциссическая травма (или нарциссический шрам) было введено Зигмундом Фрейдом в 1920-е годы[1]. Термин нарциссический гнев был введен Хайнцем Кохутом в 1972 году.

Нарциссическая травма возникает, когда нарцисс чувствует, что его скрытое истинное я было обнаружено. Это может быть в случае, когда нарцисса постигает очевидная неудача или его значимость поставлена под сомнение. Нарциссическая травма приводит к стрессу и может служить причиной девиантного поведения, получившего название нарциссическая ярость[2].

Нарциссическая ярость проявляется в широком диапазоне поведения: от демонстративного равнодушия и выражения легкого раздражения или досады до серьезных случаев агрессии, включая физические атаки и даже убийства[3]. Нарциссическая ярость не ограничивается случаями расстройств личности и может проявляться в форме кататонического синдрома, параноидального бреда и депрессивных эпизодов[3] . Существует мнение о двойной направленности нарциссической ярости: на кого-то другого и на самого себя[4].

Исследования Зигмунда Фрейда

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В 1914 году, изучая случай «человека-волка», Фрейд определил, что невроз у пациента возник в тот момент, когда он был вынужден осознать, что гонорея, которой он заразился, представляет серьезную угрозу для его здоровья. Это осознание нанесло непоправимый ущерб самооценке пациента и привело к разрушению личности[5] . Через несколько лет в своем труде По ту сторону принципа удовольствия, анализируя проблемы детской сексуальности, Фрейд пришёл к выводу о том, что «утрата любви и другие неудачи наносят неисправимый ущерб самооценке в виде нарциссического шрама … отражающие степень презрения, которое пришлось испытать ребёнку»[6][7].

Дальнейшие исследования

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Концепция Фрейда, которую он назвал «ранней травмой самооценки или нарциссистской травмой»[8], была впоследствии расширена в работах других ученых-психоаналитиков. В частности, Карл Абрахам видел ключ к взрослой депрессии в детском опыте утраты нарциссического подкрепления (Narcissistic supply)[9]. Отто Фенихель (Fenichel) также признавал важность нарциссической травмы в развитии депрессии[10] и пограничного расстройства личности[11]

Эдмунд Берглер (Bergler) подчеркивал роль детской мегаломании в развитии нарциссизма[12] и проявлений гнева, следующих за любым ударом по самолюбию. Анни Райх подчеркивала роль стыда в развитии нарциссистского гнева, возникающего при столкновениях детского самомнения с реальностью[13] . Последователи Жака Лакана связывали взгляды Фрейда на нарциссические травмы с теорией о воображаемом[14].

Теория объектных отношений связывает ярость, связанную с неудачами в зрелом возрасте, с резким прерыванием детского комплекса всемогущества[15].

Работы Кохута

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Хайнц Кохут посвятил проявлениям нарциссической ярости свою основополагающую статью «Мысли о нарциссизме и нарциссической ярости» (1972)[16], в которой он противопоставил нарциссическую ярость более зрелым формам агрессии[17]. По мнению Кохута, структура личности у нарциссов ослаблена, поэтому нарциссическая ярость не переходит в реальную уверенность в себе;[18]. Вместо этого нарциссы склонны к сверхчувствительности к реальным или воображаемым нарциссическим травмам и последующим вспышкам нарциссической ярости[19].

Для Кохута нарциссический гнев связан со стремлением нарцисса к полному контролю своего окружения, включая «необходимость отмщения, исправления несправедливости и нейтрализации вреда любыми средствами»[20]. Гнев — это попытка нарцисса избавиться от пассивного ощущения виктимизации и перейти к активной роли, причиняя боль другим и, одновременно, пытаясь восстановить свою высокую самооценку, на самом деле ложную. Таким образом, гнев служит для нарцисса средством самозащиты и поддержания ощущения силы и могущества путем уничтожения того, что этому ощущению угрожает[21].

С другой стороны, согласно гипотезе Кохута, гнев можно рассматривать как результат позора от неудачи[22].

Перфекционизм

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Нарциссы часто являются псевдо-перфекционистами и стремятся быть в центре внимания. Они склонны искусственно создавать ситуации, в которых внимание окружающих будет направлено на них.

Стремление нарцисса к совершенству связано с необходимостью поддержания своей грандиозной самооценки. Если желаемое совершенство недостижимо, может возникать чувство вины, стыд, гнев или беспокойство, поскольку субъект верит, что без совершенства он (она) потеряет восхищение и любовь других людей[23].

Селф-психология объясняет перфекционизм нарциссов предшествующими травмами преувеличенной самооценки[24].

Терапия

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По мнению Адама Филлипс, лечение заключается в повторном переживании нарциссической травмы — детского опыта отчуждения от родительской опеки. Такой подход направлен на уменьшение психологического вреда от утраты чувства всемогущества под воздействием жизненных реалий[25].

Критика

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Широкое распространение концепции Кохута иногда приводит к её тривиализации. Невилл Симингтон указывает на то, что расхожие обывательские утверждения о собственном нарциссизме не имеют под собой оснований. По его мнению, осознание собственного нарциссизма является болезненным процессом, как правило сопряженным с отрицанием такового[26].

В культуре

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Считается, что проявлениями нарциссического гнева страдает главный герой классического фильма «Гражданин Кейн»[27].

См. также

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Примечания

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Литература

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Книги

  • Cooper J & Maxwell N Narcissistic Wounds: Clinical Perspectives (1995)
  • Levin JD Slings and Arrows: Narcissistic Injury and Its Treatment (1995)(1995)
  • Джозеф Бурго. Осторожно, нарцисс! Как вести себя с этими самовлюблёнными типами = Josef Burgo:" The Narcissist You Know: Defending Yourself Against Extreme Narcissists". — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 298 p. — ISBN 978-5-9614-5394-2.

Научные статьи

  • Horowitz MJ & Arthur RJ Narcissistic Rage in Leaders: the Intersection of Individual Dynamics and Group Process — International Journal of Social Psychiatry[англ.] 1988 Summer;34(2) Pages 135-41
  • Terman DM Aggression and Narcissistic Rage: A Clinical Elaboration — Annual of Psychoanalysis 3:239-255 (1975)

Ссылки

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