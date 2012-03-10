При императорах Править

В советское время Править

Современное состояние Править

Январь 2020 года В конце 1980-х — начале 1990-х в здании произошла серия пожаров, сильно повредивших дворец. Полностью выгорел 2-й этаж, обрушились перекрытия, рухнула крыша и частично обрушились стены, а конюшня и флигеля были разграблены мародёрами. Деревянные леса, которые воздвигли в начале 90-х для поддержания стен и фасада, рухнули в начале 2010 года. Кое-где сохранились остатки лепнины. Парк запущен и замусорен, малые пруды превращаются в болота. Сейчас Ропшинский дворец — памятник федерального значения, является федеральной собственностью. Остатки строений и заброшенный парк являются объектом Всемирного наследия и находятся под эгидой ЮНЕСКО. В мае 2013 года желание принять останки Ропшинского дворца на своё попечение выразил музей-заповедник «Петергоф». В ноябре 2013 года в министерстве культуры подтвердили, что Ропшинский дворец войдёт в ГМЗ «Петергоф» как его составная часть. В следующем месяце все необходимые документы были подписаны президентом. Летом 2014 года музей создал несколько первых визуализированных концепций по реставрации памятника истории и архитектуры. Согласно им, Ропшинский дворец должен был восстанавливаться полностью: планировалось воссоздавать все его флигели и хозяйственные постройки, благоустраивать ближнюю территорию парка и строить заново уничтоженную гидросистему. Однако созданные эскизы не могли считаться идентичными полноценному проекту реконструкции, так как ожидалась историко-культурная экспертиза руин. Её назначили на начало 2015 года.[3] 7 января 2015 года обрушился фронтон дворца. Портик с колоннами упал на каменную лестницу — единственную аутентичную, сохранившуюся в хорошем состоянии часть ансамбля.[4] В связи с недостатком государственного финансирования, реставрация дворца так и не была начата ГМЗ «Петергоф». В 2016 году был предложен новый проект реставрации, включающий передачу памятника в пользование компании «Роснефть». Передача должна была состояться летом 2017 года[5], однако затянулась в связи с юридическими трудностями[6]. 19 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий передать компании «Роснефть» для реставрации дворцово-парковый ансамбль «Ропша»[7] После проведения реставрационных работ компания планирует открыть на территории усадьбы Дворец приёмов.

Примечания Править