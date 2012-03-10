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Ропшинский дворец

Ропшинский дворец — бывший дворец Романовых в Ропше (Ленинградская область). Входит в состав памятника Всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников» (1990). Пребывает в разрушенном состоянии, государственный охраняемый объект ЮНЕСКО[1].

Дворец
Ропшинский дворец
Ropsha Palace before 1917.jpg
Ропшинский дворец в начале XX века
Страна  Россия
Посёлок Ропша
Архитектурный стиль Классицизм
Автор проекта Бартоломео Франческо Растрелли
Основатель Пётр I
Строительство 17481750 годы
Основные даты
  • 1714 — Пётр I жалует усадьбу в Ропше Ф. Ю. Ромодановскому
  • 1725 — Строительство каменных хором
  • 1750 — Постройка дворцово-паркового ансамбля по проекту Растрелли
  • 1762 — Смерть Петра III в Ропшинском дворце
  • 1785 — Перестройка дворца и обустройство территории
  • 1801 — Дворец приобретает Павел I
  • 1917 — Дворец национализирован
  • 1944 — Дворец пострадал в ходе военных действий, после войны восстановлен
  • 1978 — Дворец разорён квартировавшей в нём войсковой частью
  • 1990 — Первый из серии пожаров во дворце
  • 2014 — Создание концепции полной реставрации дворца
  • 2015 — Обрушение фронтона
Известные обитатели Елизавета Петровна, Пётр III, Григорий Орлов, Иван Лазарев
Статус

Объект культурного наследия народов РФ федерального значения Объект культурного наследия народов РФ федерального значения. Рег. № 471510298850246 (ЕГРОКН). Объект № 4710129001 (БД Викигида)

Флаг ЮНЕСКО Объект всемирного наследия
Historic Centre of Saint Petersburg and Related Groups of Monuments. The Palace and Park Ensemble of the Village of Ropsha
(Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников. Дворцово-парковый ансамбль в Ропше)
Ссылка № 540-009 в списке объектов всемирного наследия (en)
Критерии i, ii, iv, vi
Регион Европа и Северная Америка
Включение 1990  (14-я сессия)
Состояние руинирован
Сайт ropshapalace.info
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При императорахПравить

Пётр I устроил в Ропше небольшую усадьбу с деревянными строениями и регулярным садом, предназначенную в основном для лечения минеральной водой, на Княжей горе вблизи источника Иордань; ранее на том же месте располагалась мыза Гастфера, а рядом — лютеранская церковь.

В 1714 году Пётр I пожаловал усадьбу своему сподвижнику Фёдору Ромодановскому. После смерти последнего в 1717 году усадьбу унаследовал его сын Иван. В 1722 году он отдал её в приданое своей дочери Екатерине, вышедшей замуж за Михаила Головкина (сына сподвижника Петра I Гавриила Головкина). Гавриилу Головкину в 1712 году Пётр I пожаловал соседнюю со своей усадьбой мызу с деревнями. В усадьбе Головкиных имелись деревянные строения и регулярный сад, а в 1725 году началось строительство каменных хором. Михаил Головкин унаследовал усадьбу после смерти отца в 1734 году; она была объединена с усадьбой жены. Усадебный дом в Ропше был значительно перестроен, к чему предположительно имел отношение архитектор Пётр Еропкин. В 1742 году Михаил Головкин был отправлен в ссылку, а усадьба конфискована в собственность казны.

В усадьбе бывала, приезжая на охоту, императрица Елизавета Петровна. По её поручению проект преобразования усадьбы разработал Бартоломео Растрелли. На основе старого усадебного дома в 1748-1750 годах был создан комплекс построек. Были обустроены Нижний и Верхний сады. Помимо Растрелли, к разработке плана Ропшинского ансамбля предположительно имел отношение Жирар.

 
Церковный парад Преображенского полка в парке Ропшинского дворца. 1888г.

Незадолго до смерти Елизавета Петровна подарила Ропшу наследнику престола Петру Фёдоровичу, будущему Петру III. В 1762 году император Пётр III после недолгого правления погиб при невыясненных обстоятельствах в Ропшинском дворце. Затем Екатерина II пожаловала Ропшу Григорию Орлову, при котором усадьба была заброшена и пришла в упадок.

В 1785 году Ропшу приобрёл Иван Лазарев. Под руководством инженера И. Энгельмана, обучавшийся в Голландии и Германии, и английского садового мастера Томаса Грея были проведены преобразования Ропшинского паркового комплекса, в частности, была создана сложная система водоёмов, посажены деревья и кустарники, устроены оранжереи. Под руководством архитектора Антонио делла Порто были реконструированы усадебные сооружения. Юрием Фельтеном была создана бумажная фабрика.

В 1801 году Лазарев продал усадьбу Павлу I, который вскоре был убит. После его смерти дворец продолжал оставаться императорской усадьбой. При Александре I Ропша находилась в ведении Кабинета Его Императорского Величества, в 1826 году была подарена Александре Фёдоровне, жене Николая I. При Николае I управление усадьбой осуществлялось Собственной Его Императорского Величества канцелярией, затем — Департаментом уделов.

На протяжении XIX века в усадьбе периодически велись разнообразные работы по её обустройству, также создавались подробные планы местности. В Ропше и окрестностях охотился Николай II.

В советское времяПравить

 
1974 год

Вскоре после Октябрьской революции советское правительство национализировало Ропшинское имение. На территории поселения были образованы: Всесоюзный рыбный питомник, колхоз имени Ленина, позднее вошедший в состав совхоза «Красная Звезда», а также животноводческий совхоз «Октябрьский».

В 1926 году принадлежности дворца: мебель, бронзовые изделия и ковры были вывезены на склад Госфондимуществ для последующей распродажи.[2]

В годы Великой Отечественной войны, с сентября 1941 по январь 1944 года, Ропша была оккупирована немецко-фашистскими войсками. В помещениях дворца разместился немецкий госпиталь. Ропша упоминалась в директивах высшего немецкого военного командования в качестве стратегически важной господствующей высоты, с которой просматривалась панорама центральной части города. С артиллерийских позиций в Ропше фашисты продолжали артиллерийский обстрел Ленинграда и его южных пригородов в течение двух лет.

В 1944 году Ропша была освобождена в ходе Красносельско-Ропшинской наступательной операции. При отступлении части вермахта разграбили и подожгли Ропшинский дворец. Серьёзно пострадал и дворцовый парк, который был изрыт траншеями и заминирован. После войны Ропшинская усадьба, на территории которой разместилась лётная войсковая часть, была полностью восстановлена. В здании дворца находился штаб. В этот период дворцово-парковый ансамбль поддерживался в хорошем состоянии.

На территории парка, вблизи Ропшинского дворца — между стадионом и озером — устроено небольшое мемориальное кладбище. Здесь похоронены воины, погибшие в годы Великой Отечественной войны и лётчики, погибшие уже в послевоенные годы.

Затем во дворце разместился Отдельный батальон химической защиты Ленинградского военного округа. Дворец, парк и дополнительные пристройки продолжали восстанавливаться. Во дворце располагался клуб части.

Войсковая часть покинула дворец приблизительно в 19771978 году[источник не указан 748 дней]. При этом были сняты полы, двери и всё, что можно было снять[источник не указан 748 дней]. В 1979 году дворец стоял с окнами, забитыми железными листами[источник не указан 60 дней]. Приблизительно в 1985 году дворец был передан на баланс Ломоносовской птицефабрике. Там планировалось построить санаторий на 500 птичниц. Начались реставрационные работы, которые прервал пожар, случившийся в 1990 году.

Современное состояниеПравить

 
Январь 2020 года

В конце 1980-х — начале 1990-х в здании произошла серия пожаров, сильно повредивших дворец. Полностью выгорел 2-й этаж, обрушились перекрытия, рухнула крыша и частично обрушились стены, а конюшня и флигеля были разграблены мародёрами. Деревянные леса, которые воздвигли в начале 90-х для поддержания стен и фасада, рухнули в начале 2010 года. Кое-где сохранились остатки лепнины. Парк запущен и замусорен, малые пруды превращаются в болота.

Сейчас Ропшинский дворец — памятник федерального значения, является федеральной собственностью. Остатки строений и заброшенный парк являются объектом Всемирного наследия и находятся под эгидой ЮНЕСКО.

В мае 2013 года желание принять останки Ропшинского дворца на своё попечение выразил музей-заповедник «Петергоф». В ноябре 2013 года в министерстве культуры подтвердили, что Ропшинский дворец войдёт в ГМЗ «Петергоф» как его составная часть. В следующем месяце все необходимые документы были подписаны президентом. Летом 2014 года музей создал несколько первых визуализированных концепций по реставрации памятника истории и архитектуры. Согласно им, Ропшинский дворец должен был восстанавливаться полностью: планировалось воссоздавать все его флигели и хозяйственные постройки, благоустраивать ближнюю территорию парка и строить заново уничтоженную гидросистему. Однако созданные эскизы не могли считаться идентичными полноценному проекту реконструкции, так как ожидалась историко-культурная экспертиза руин. Её назначили на начало 2015 года.[3]

7 января 2015 года обрушился фронтон дворца. Портик с колоннами упал на каменную лестницу — единственную аутентичную, сохранившуюся в хорошем состоянии часть ансамбля.[4]

В связи с недостатком государственного финансирования, реставрация дворца так и не была начата ГМЗ «Петергоф». В 2016 году был предложен новый проект реставрации, включающий передачу памятника в пользование компании «Роснефть». Передача должна была состояться летом 2017 года[5], однако затянулась в связи с юридическими трудностями[6].

19 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий передать компании «Роснефть» для реставрации дворцово-парковый ансамбль «Ропша»[7] После проведения реставрационных работ компания планирует открыть на территории усадьбы Дворец приёмов.

ПримечанияПравить

  1. Павлова М.А. Ропша. История дворцового комплекса. — СПб: ГМЗ "Петергоф", 2017. — 496 с. — ISBN 9785915980241.
  2. О. Ю. Васильева, П. Н. Кнышевский «Красные конкистадоры» М., Соратник, 1994. Стр. 213.
  3. В Ленобласти обрушился бывший дворец Романовых «Росбалт», 09.01.2015.
  4. В императорском дворце в Ропше возможно новое обрушение Радио «Балтика», 09.01.2015.
  5. Ропшинский дворец будет возрождён // Телеканал «Культура», 02.06.2017.
  6. Передача усадьбы в Ропше «Роснефти» задерживается из-за юридических вопросов // Tass.ru, 15.05.2018
  7. Дворец для «Роснефти»: что происходит с бывшей усадьбой Романовых в Ропше «РБК», 20.02.2019.

СсылкиПравить

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