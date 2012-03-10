Ропшинский дворец
Ропшинский дворец — бывший дворец Романовых в Ропше (Ленинградская область). Входит в состав памятника Всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников» (1990). Пребывает в разрушенном состоянии, государственный охраняемый объект ЮНЕСКО[1].
|Дворец
|Ропшинский дворец
|
|Страна
|Россия
|Посёлок
|Ропша
|Архитектурный стиль
|Классицизм
|Автор проекта
|Бартоломео Франческо Растрелли
|Основатель
|Пётр I
|Строительство
|1748—1750 годы
|Основные даты
|
|Известные обитатели
|Елизавета Петровна, Пётр III, Григорий Орлов, Иван Лазарев
|Статус
|
Объект культурного наследия народов РФ федерального значения. Рег. № 471510298850246 (ЕГРОКН). Объект № 4710129001 (БД Викигида)
|Объект всемирного наследия
| Historic Centre of Saint Petersburg and Related Groups of Monuments. The Palace and Park Ensemble of the Village of Ropsha
(Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников. Дворцово-парковый ансамбль в Ропше)
|Ссылка
|№ 540-009 в списке объектов всемирного наследия (en)
|Критерии
|i, ii, iv, vi
|Регион
|Европа и Северная Америка
|Включение
|1990 (14-я сессия)
|Состояние
|руинирован
|Сайт
|ropshapalace.info
|Медиафайлы на Викискладе
При императорахПравить
Пётр I устроил в Ропше небольшую усадьбу с деревянными строениями и регулярным садом, предназначенную в основном для лечения минеральной водой, на Княжей горе вблизи источника Иордань; ранее на том же месте располагалась мыза Гастфера, а рядом — лютеранская церковь.
В 1714 году Пётр I пожаловал усадьбу своему сподвижнику Фёдору Ромодановскому. После смерти последнего в 1717 году усадьбу унаследовал его сын Иван. В 1722 году он отдал её в приданое своей дочери Екатерине, вышедшей замуж за Михаила Головкина (сына сподвижника Петра I Гавриила Головкина). Гавриилу Головкину в 1712 году Пётр I пожаловал соседнюю со своей усадьбой мызу с деревнями. В усадьбе Головкиных имелись деревянные строения и регулярный сад, а в 1725 году началось строительство каменных хором. Михаил Головкин унаследовал усадьбу после смерти отца в 1734 году; она была объединена с усадьбой жены. Усадебный дом в Ропше был значительно перестроен, к чему предположительно имел отношение архитектор Пётр Еропкин. В 1742 году Михаил Головкин был отправлен в ссылку, а усадьба конфискована в собственность казны.
В усадьбе бывала, приезжая на охоту, императрица Елизавета Петровна. По её поручению проект преобразования усадьбы разработал Бартоломео Растрелли. На основе старого усадебного дома в 1748-1750 годах был создан комплекс построек. Были обустроены Нижний и Верхний сады. Помимо Растрелли, к разработке плана Ропшинского ансамбля предположительно имел отношение Жирар.
Незадолго до смерти Елизавета Петровна подарила Ропшу наследнику престола Петру Фёдоровичу, будущему Петру III. В 1762 году император Пётр III после недолгого правления погиб при невыясненных обстоятельствах в Ропшинском дворце. Затем Екатерина II пожаловала Ропшу Григорию Орлову, при котором усадьба была заброшена и пришла в упадок.
В 1785 году Ропшу приобрёл Иван Лазарев. Под руководством инженера И. Энгельмана, обучавшийся в Голландии и Германии, и английского садового мастера Томаса Грея были проведены преобразования Ропшинского паркового комплекса, в частности, была создана сложная система водоёмов, посажены деревья и кустарники, устроены оранжереи. Под руководством архитектора Антонио делла Порто были реконструированы усадебные сооружения. Юрием Фельтеном была создана бумажная фабрика.
В 1801 году Лазарев продал усадьбу Павлу I, который вскоре был убит. После его смерти дворец продолжал оставаться императорской усадьбой. При Александре I Ропша находилась в ведении Кабинета Его Императорского Величества, в 1826 году была подарена Александре Фёдоровне, жене Николая I. При Николае I управление усадьбой осуществлялось Собственной Его Императорского Величества канцелярией, затем — Департаментом уделов.
На протяжении XIX века в усадьбе периодически велись разнообразные работы по её обустройству, также создавались подробные планы местности. В Ропше и окрестностях охотился Николай II.
В советское времяПравить
Вскоре после Октябрьской революции советское правительство национализировало Ропшинское имение. На территории поселения были образованы: Всесоюзный рыбный питомник, колхоз имени Ленина, позднее вошедший в состав совхоза «Красная Звезда», а также животноводческий совхоз «Октябрьский».
В 1926 году принадлежности дворца: мебель, бронзовые изделия и ковры были вывезены на склад Госфондимуществ для последующей распродажи.[2]
В годы Великой Отечественной войны, с сентября 1941 по январь 1944 года, Ропша была оккупирована немецко-фашистскими войсками. В помещениях дворца разместился немецкий госпиталь. Ропша упоминалась в директивах высшего немецкого военного командования в качестве стратегически важной господствующей высоты, с которой просматривалась панорама центральной части города. С артиллерийских позиций в Ропше фашисты продолжали артиллерийский обстрел Ленинграда и его южных пригородов в течение двух лет.
В 1944 году Ропша была освобождена в ходе Красносельско-Ропшинской наступательной операции. При отступлении части вермахта разграбили и подожгли Ропшинский дворец. Серьёзно пострадал и дворцовый парк, который был изрыт траншеями и заминирован. После войны Ропшинская усадьба, на территории которой разместилась лётная войсковая часть, была полностью восстановлена. В здании дворца находился штаб. В этот период дворцово-парковый ансамбль поддерживался в хорошем состоянии.
На территории парка, вблизи Ропшинского дворца — между стадионом и озером — устроено небольшое мемориальное кладбище. Здесь похоронены воины, погибшие в годы Великой Отечественной войны и лётчики, погибшие уже в послевоенные годы.
Затем во дворце разместился Отдельный батальон химической защиты Ленинградского военного округа. Дворец, парк и дополнительные пристройки продолжали восстанавливаться. Во дворце располагался клуб части.
Войсковая часть покинула дворец приблизительно в 1977—1978 году[источник не указан 748 дней]. При этом были сняты полы, двери и всё, что можно было снять[источник не указан 748 дней]. В 1979 году дворец стоял с окнами, забитыми железными листами[источник не указан 60 дней]. Приблизительно в 1985 году дворец был передан на баланс Ломоносовской птицефабрике. Там планировалось построить санаторий на 500 птичниц. Начались реставрационные работы, которые прервал пожар, случившийся в 1990 году.
Современное состояниеПравить
В конце 1980-х — начале 1990-х в здании произошла серия пожаров, сильно повредивших дворец. Полностью выгорел 2-й этаж, обрушились перекрытия, рухнула крыша и частично обрушились стены, а конюшня и флигеля были разграблены мародёрами. Деревянные леса, которые воздвигли в начале 90-х для поддержания стен и фасада, рухнули в начале 2010 года. Кое-где сохранились остатки лепнины. Парк запущен и замусорен, малые пруды превращаются в болота.
Сейчас Ропшинский дворец — памятник федерального значения, является федеральной собственностью. Остатки строений и заброшенный парк являются объектом Всемирного наследия и находятся под эгидой ЮНЕСКО.
В мае 2013 года желание принять останки Ропшинского дворца на своё попечение выразил музей-заповедник «Петергоф». В ноябре 2013 года в министерстве культуры подтвердили, что Ропшинский дворец войдёт в ГМЗ «Петергоф» как его составная часть. В следующем месяце все необходимые документы были подписаны президентом. Летом 2014 года музей создал несколько первых визуализированных концепций по реставрации памятника истории и архитектуры. Согласно им, Ропшинский дворец должен был восстанавливаться полностью: планировалось воссоздавать все его флигели и хозяйственные постройки, благоустраивать ближнюю территорию парка и строить заново уничтоженную гидросистему. Однако созданные эскизы не могли считаться идентичными полноценному проекту реконструкции, так как ожидалась историко-культурная экспертиза руин. Её назначили на начало 2015 года.[3]
7 января 2015 года обрушился фронтон дворца. Портик с колоннами упал на каменную лестницу — единственную аутентичную, сохранившуюся в хорошем состоянии часть ансамбля.[4]
В связи с недостатком государственного финансирования, реставрация дворца так и не была начата ГМЗ «Петергоф». В 2016 году был предложен новый проект реставрации, включающий передачу памятника в пользование компании «Роснефть». Передача должна была состояться летом 2017 года[5], однако затянулась в связи с юридическими трудностями[6].
19 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий передать компании «Роснефть» для реставрации дворцово-парковый ансамбль «Ропша»[7] После проведения реставрационных работ компания планирует открыть на территории усадьбы Дворец приёмов.
ПримечанияПравить
- ↑ Павлова М.А. Ропша. История дворцового комплекса. — СПб: ГМЗ "Петергоф", 2017. — 496 с. — ISBN 9785915980241.
- ↑ О. Ю. Васильева, П. Н. Кнышевский «Красные конкистадоры» М., Соратник, 1994. Стр. 213.
- ↑ В Ленобласти обрушился бывший дворец Романовых «Росбалт», 09.01.2015.
- ↑ В императорском дворце в Ропше возможно новое обрушение Радио «Балтика», 09.01.2015.
- ↑ Ропшинский дворец будет возрождён // Телеканал «Культура», 02.06.2017.
- ↑ Передача усадьбы в Ропше «Роснефти» задерживается из-за юридических вопросов // Tass.ru, 15.05.2018
- ↑ Дворец для «Роснефти»: что происходит с бывшей усадьбой Романовых в Ропше «РБК», 20.02.2019.
СсылкиПравить
- Торбик В.С., Чаликова Е.А.,Щемелева О.Ф. Художественное убранство Ропшинского дворца (по материалам архивных документов первой половины ХIХ в.) Вестник Санкт-Петербургского университета, Сер. 15, Вып. 1. СПб, 2016. С. 121–140.
- Ропшинский дворец / Ropsha Palace 1899–1912
- Три века Ропшинской усадьбы