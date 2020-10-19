Синдром Ганзера
Синдром Ганзера (тюремный психоз, синдром мимоговорения) — чрезвычайно редкое диссоциативное расстройство, представляющее собой вариант истерического сумеречного помрачения сознания[1]. Синдром впервые описан немецким психиатром Зигбертом Йозефом Ганзером (24 января 1853 — 4 января 1931)[2], на основе наблюдения за тюремными заключёнными, поэтому этот синдром также называют тюремным психозом[3]. В качестве основных симптомов он выделил нарушение сознания и нарушение коммуникации в форме приблизительных ответов[3]. На вопросы по типу «сколько ног у кошки?», больные отвечают: «примерно 4». В последующем многие психиатры описывали подобные нарушения у солдат, находящихся в стрессовых условиях[4].
|Синдром Ганзера
|МКБ-10
|F44.8 и F44.80
|МКБ-9
|300.15
|DiseasesDB
|31852
|MedlinePlus
|000378
В МКБ-10 синдром Ганзера (F44.80) представлен в разделе «диссоциативные (конверсионные) расстройства» (F44)[5].
Симптомыправить
Основные симптомы:
- «Ответы мимо». Больной делает ошибки в ответах на элементарные вопросы, не может назвать предметы обихода, неправильно называет свой возраст, количество дней в неделе, количество пальцев, делает ошибки в назывании цветов (листва — синяя, облака — чёрные, кровь — зелёная)[4].
- Выполнение действий наоборот. Например, больной чиркает по коробку обратной стороной спички, читает газету вверх ногами, вставляет ключ обратным концом, если попросить больного открыть окно, то он закрывает его[4].
- Сужение сознания. Больные дезориентированы, безразличны к происходящему вокруг[1]. Наблюдается понижение порога чувствительности к информации, связанной с травмирующим событием[4].
- Пуэрилизм[4].
- Частичная или полная амнезия после выхода из состояния[1].
Больные не могут решить простейшие арифметические действия, но их ответы близки к правильным (например, 2+2=5, 6×6=37)[1][4]. Однако наряду с этим встречается правильное выполнение более сложных действий[4].
Могут возникать иллюзии, галлюцинации и бредоподобные фантазии, связанные с психотравмирующей ситуацией. Им могут сопутствовать беспокойство, паника, депрессивное состояние, ступор или двигательное возбуждение[4].
Причиныправить
Синдром Ганзера является реакцией на стресс, но его этиология остаётся под вопросом. В исследовании тюремных заключённых Estes and New (Эстес и Нью) пришли к выводу, что избегание невыносимой ситуации, такой как заключение в тюрьму, вызывает основные симптомы синдрома Ганзера, в результате попадания в стрессовую ситуацию, которая часто предшествует расстройству[6].
Крепелин и Бумке считали, что синдром носит истерический характер, так как амнезия при выходе из состояния чаще всего возникает на травмирующее эмоциональное событие, что характерно для истерии[7].
Согласно Майер-Гроссу и Блейлеру, синдром Ганзера наблюдается в основном у эпилептических или шизофренических больных[7].
Согласно F.A. Whitlock (Уитлок), синдром Ганзера — истерическое расстройство[3]. Но также F.A. Whitlock указывает на ряд случаев, когда синдром Ганзера наблюдался у людей с органическими заболеваниями головного мозга или в результате острого психоза у физически здоровых людей[3]. В исследовании Sigal (Сигал) также отмечается, что у семи из пятнадцати обследованных пациентов с синдромом Ганзера имеется органическая патология[8]. Существование пациентов с синдромом Ганзера и органической патологией мозга, у которых не было каких-либо преморбидных истерических черт и не было очевидной вторичной выгоды, и пациентов без органической патологии, но с истерическими чертами делает синдром Ганзера достаточно спорным с точки зрения его этиологии и нозологии[9].
В исследовании неврологической основы синдрома Ганзера описан случай пациента, у которого синдром развился после инсульта и инфарктов[10]. Было обнаружено, что общим в ситуации стресса и инсульта является избыток глутамата в головном мозге, который имеет связь с диссоциативными симптомами[10].
Диагностикаправить
В DSM-III синдром Ганзера входил в категорию симулятивных расстройств[11]. Но в настоящее время в МКБ-10 и DSM-IV синдром Ганзера входит в категорию диссоциативных расстройств[5][12]. Основным критерием диагноза являются приблизительные ответы и ответы «мимо».
Для определения синдрома рекомендуется полное неврологическое и психическое обследования, а также проведение тестов, оценивающих симуляцию[13]. Также рекомендуется проведение томографического исследования, для исключения органической патологии, ЭЭГ для исключения делирия или судорожного расстройства, люмбальной пункции для исключения инфекций[14].
Диагностика синдрома Ганзера является сложной задачей из-за его редкости и вариабельности симптомов.
Лечениеправить
В большинстве случаев симптомы синдрома Ганзера исчезают через несколько дней или после того, как стрессовая ситуация будет разрушена[7]. Госпитализация необходима, если больной представляет опасность для себя и окружающих.
В острых случаях больным может быть назначена медикаментозная терапия. Для купирования симптомов эффективно сочетание нейролептиков и транквилизаторов бензодиазепинового ряда. Также возможно назначение антидепрессантов из группы СИОЗС[4]. Больным также рекомендована психотерапия.
Примечанияправить
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