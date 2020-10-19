Синдром Ганзера (тюремный психоз, синдром мимоговорения) — чрезвычайно редкое диссоциативное расстройство , представляющее собой вариант истерического сумеречного помрачения сознания [1] . Синдром впервые описан немецким психиатром Зигбертом Йозефом Ганзером (24 января 1853 — 4 января 1931) [2] , на основе наблюдения за тюремными заключёнными, поэтому этот синдром также называют тюремным психозом [3] . В качестве основных симптомов он выделил нарушение сознания и нарушение коммуникации в форме приблизительных ответов [3] . На вопросы по типу «сколько ног у кошки?», больные отвечают: «примерно 4». В последующем многие психиатры описывали подобные нарушения у солдат, находящихся в стрессовых условиях [4] .

Больные не могут решить простейшие арифметические действия, но их ответы близки к правильным (например, 2+2=5, 6×6=37) [1] [4] . Однако наряду с этим встречается правильное выполнение более сложных действий [4] .

Синдром Ганзера является реакцией на стресс, но его этиология остаётся под вопросом. В исследовании тюремных заключённых Estes and New (Эстес и Нью) пришли к выводу, что избегание невыносимой ситуации, такой как заключение в тюрьму, вызывает основные симптомы синдрома Ганзера, в результате попадания в стрессовую ситуацию, которая часто предшествует расстройству[6].

Крепелин и Бумке считали, что синдром носит истерический характер, так как амнезия при выходе из состояния чаще всего возникает на травмирующее эмоциональное событие, что характерно для истерии[7].

Согласно Майер-Гроссу и Блейлеру, синдром Ганзера наблюдается в основном у эпилептических или шизофренических больных[7].

Согласно F.A. Whitlock (Уитлок), синдром Ганзера — истерическое расстройство[3]. Но также F.A. Whitlock указывает на ряд случаев, когда синдром Ганзера наблюдался у людей с органическими заболеваниями головного мозга или в результате острого психоза у физически здоровых людей[3]. В исследовании Sigal (Сигал) также отмечается, что у семи из пятнадцати обследованных пациентов с синдромом Ганзера имеется органическая патология[8]. Существование пациентов с синдромом Ганзера и органической патологией мозга, у которых не было каких-либо преморбидных истерических черт и не было очевидной вторичной выгоды, и пациентов без органической патологии, но с истерическими чертами делает синдром Ганзера достаточно спорным с точки зрения его этиологии и нозологии[9].

В исследовании неврологической основы синдрома Ганзера описан случай пациента, у которого синдром развился после инсульта и инфарктов[10]. Было обнаружено, что общим в ситуации стресса и инсульта является избыток глутамата в головном мозге, который имеет связь с диссоциативными симптомами[10].