Ценность денег, как средства обращения, заключается в их покупательной способности. Покупательная способность не обязательно должна быть обусловлена действительной стоимостью, например, стоимостью золота, из которого деньги изготовлены или на которое они легко и гарантированно могут быть обменены (золотой запас). Она может определяться доверием держателей денежных средств (см. также паритет покупательной способности).

Ценность денег как средства сбережения определяется процентной ставкой, то есть ценой использования заёмных (взятых в долг) денег. При сравнении процентных ставок в разных валютах необходимо учитывать размер инфляции для получения правильного результата.

Это термин, описывающий склонность людей воспринимать номинальную стоимость денег, а не их реальную стоимость, выражающуюся в покупательной способности. Иначе говоря, большинство людей больше обращают внимание на цифровой номинал денег, хотя важны количественные соотношения при покупке товаров. Это заблуждение вызвано отсутствием самостоятельной ценности фиатных денег, реальной ценностью которых является их возможность обмена на товары и услуги, а также возможность платить налоги.

Направление психологии, изучающее отношение человека к деньгам и к другим людям в связи с денежными отношениями, а также влияние денежных факторов на поведение человека, в частности на принятие решений.

Долгое время считалось, что закон был впервые постулирован в 1526 году в Трактате о деньгах польским астрономом, экономистом и математиком Николаем Коперником (1473—1543) и окончательно сформулирован в 1560 году английским финансистом Томасом Грешемом (1519—1579)[41]. Однако описываемый законом факт был отмечен ещё Аристофаном в V веке до н. э. в комедии «Лягушки»:

Как старинную монету и сегодняшний чекан.

Настоящими деньгами, неподдельными ничуть,

Лучшими из самых лучших, знаменитыми везде

Среди эллинов и даже в дальней варварской стране,

С крепким правильным чеканом, с пробой верной, золотой

Мы не пользуемся вовсе. Деньги медные в ходу,

Дурно выбитые, наспех, дрянь и порча, без цены[42].

В окончательном виде Закон Коперника — Грешема гласит: «Худшие деньги вытесняют из обращения лучшие», где под хорошими подразумеваются деньги, внутренняя стоимость которых выше либо номинальной стоимости, либо находящихся в обороте плохих денег с равной номинальной стоимостью. Закон был актуальным во время существования серебряных и золотых монет. Так, при понижении содержания ценных металлов в монетах при сохранении прежней номинальной стоимости ранее существовавшие монеты быстро выходили из употребления. Это объяснялось тем, что люди предпочитали сохранять хорошие деньги, расплачиваясь плохими.

В условиях свободного рынка формируются две независимые денежные единицы, обмениваемые по определённому курсу (например, ассигнационный и серебряный рубль). Поэтому лауреат Нобелевской премии по экономике 1999 года Роберт Манделл дополнил закон Грешема: «Плохие деньги вытесняют хорошие, если они имеют одинаковую цену» (англ. Bad money drives out good if they exchange for the same price)[43].

Закон денежного обращения (количества денег в обращении) Править

Экономический закон, который определяет количественное отношение между товарной и денежной массой, описывается формулой:

K = ∑ T p r Y − ∑ T c r + ∑ T r / c r − ∑ T c O {\displaystyle K={\frac {\sum {}^{}T_{pr}Y-\sum {}^{}T_{cr}+\sum {}^{}T_{r/cr}-\sum {}^{}T_{c}}{O}}}

K {\displaystyle K} — количество денег в обращении;

∑ T p r Y {\displaystyle \sum {}^{}T_{pr}Y} — сумма стоимостей товаров, подлежащих реализации;

∑ T c r {\displaystyle \sum {}^{}T_{cr}} — сумма стоимостей товаров, платежи по которым выходят за рамки данного периода;

∑ T r / c r {\displaystyle \sum {}^{}T_{r/cr}} — сумма стоимостей товаров, проданных в прошлые периоды, сроки платежей по которым наступили в этом периоде;

∑ T c {\displaystyle \sum {}^{}T_{c}} — сумма взаимопогашенных (встречных) обязательств;

O {\displaystyle O} — количество оборотов денежной массы за период (скорость оборачиваемости денег).

Деньги обладают максимальной ликвидностью, по сравнению с другими товарами. Ликвидность современных бумажных денег базируется на государственной политике взыскания налогов и системе законов, обязывающих рассматривать эту форму денег в качестве законного платёжного средства.