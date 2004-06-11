Общие положения Править

Этимология Править

Функции Править

В книге «Деньги и механизм обмена» (1875 г. ) Уильям Стенли Джевонс классно проанализировал деньги с точки зрения четырех функций: средства обмена, общей меры стоимости (или расчетной единицы), стандарта стоимости (или стандарта отсроченного платежа) и средство сбережения. К 1919 году четыре функции денег Джевонса были резюмированы в куплете: Деньги — это вопрос функций четыре, Среда, мера, эталон, хранилище. [18] Это двустишие впоследствии стало широко популярным в учебниках по макроэкономике. [19] [20] Большинство современных учебников в настоящее время перечисляют только три функции: средство обмена , расчетную единицу и средство сбережения , не рассматривая стандарт отсроченного платежа как отдельную функцию, а скорее относя его к другим функциям. [5] [21] [22] Было много исторических споров относительно сочетания функций денег, некоторые утверждали, что они нуждаются в большем разделении и что одной единицы недостаточно, чтобы справиться со всеми ими. Один из этих аргументов заключается в том, что роль денег как средства обмена противоречит их роли как средства сбережения : их роль как средства сбережения требует, чтобы они хранились, не расходуя их, тогда как их роль как средства обмена требует, чтобы они обращались. Другие утверждают, что хранение стоимости — это просто отсрочка обмена, но это не умаляет того факта, что деньги — это средство обмена, которое можно перемещать как в пространстве, так и во времени. [23] Термин «финансовый капитал» является более общим и включает все ликвидные инструменты, независимо от того, являются ли они общепризнанными платежными средствами. Основные функции денег Править Деньги проявляют себя через свои функции. Обычно выделяют такие функции денег[24][23]: Мера стоимости (иногда счётная единица ). Разнородные товары приравниваются и обмениваются между собой на основании цены (коэффициента обмена, стоимости этих товаров, выраженных в количестве денег). Цена товара выполняет такую же измерительную функцию, как в геометрии длина у отрезков, в физике масса у тел. Для измерений не требуется досконально знать, что такое пространство или масса, достаточно уметь сравнивать искомую величину с эталоном. Денежная единица является эталоном для товаров. В условиях нетоварных денег возникает вопрос об использовании денег в качестве меры стоимости самих денег (продажа денег в качестве товара, обмен денег на деньги). Ряд авторов считает, что такая постановка вопроса не имеет смысла [25] . Также от характера денег зависит, являются ли деньги устойчивой мерой стоимости. Некоторые авторы считают, что устойчивость сохраняется лишь пока товарная масса по стоимости многократно превышает денежную. При выходе товарно-денежного обращения на уровень баланса товарной и денежной массы деньги утрачивают эту функцию. [26]

(иногда ). Разнородные товары приравниваются и обмениваются между собой на основании цены (коэффициента обмена, стоимости этих товаров, выраженных в количестве денег). Цена товара выполняет такую же измерительную функцию, как в геометрии длина у отрезков, в физике масса у тел. Для измерений не требуется досконально знать, что такое пространство или масса, достаточно уметь сравнивать искомую величину с эталоном. Денежная единица является эталоном для товаров. В условиях нетоварных денег возникает вопрос об использовании денег в качестве меры стоимости самих денег (продажа денег в качестве товара, обмен денег на деньги). Ряд авторов считает, что такая постановка вопроса не имеет смысла . Также от характера денег зависит, являются ли деньги устойчивой мерой стоимости. Некоторые авторы считают, что устойчивость сохраняется лишь пока товарная масса по стоимости многократно превышает денежную. При выходе товарно-денежного обращения на уровень баланса товарной и денежной массы деньги утрачивают эту функцию. Средство обращения . Деньги используются в качестве посредника в обращении товаров. Для этой функции крайне важны лёгкость и скорость, с которой деньги могут обмениваться на любой другой товар (показатель ликвидность ). При использовании денег товаропроизводитель получает возможность, например, продать свой товар сегодня, а купить сырьё лишь через день, неделю, месяц и т. д. При этом он может продавать свой товар в одном месте, а покупать нужный ему совсем в другом. Таким образом, деньги как средство обращения преодолевают временны́е и пространственные ограничения при обмене.

. Деньги используются в качестве посредника в обращении товаров. Для этой функции крайне важны лёгкость и скорость, с которой деньги могут обмениваться на любой другой товар (показатель ). При использовании денег товаропроизводитель получает возможность, например, продать свой товар сегодня, а купить сырьё лишь через день, неделю, месяц и т. д. При этом он может продавать свой товар в одном месте, а покупать нужный ему совсем в другом. Таким образом, деньги как средство обращения преодолевают временны́е и пространственные ограничения при обмене. Средство платежа . Деньги используются при регистрации долгов и их уплаты. Эта функция получает самостоятельное значение для ситуаций нестабильных цен на товары. Например, был куплен в долг товар. Сумму долга выражают в деньгах, а не в количестве купленного товара. Последующие изменения цены на товар уже не влияют на сумму долга, которую нужно оплатить деньгами. Данную функцию деньги выполняют также при денежных отношениях с финансовыми органами. Сходную по смыслу роль играют деньги, когда в них выражают какие-либо экономические показатели.

. Деньги используются при регистрации долгов и их уплаты. Эта функция получает самостоятельное значение для ситуаций нестабильных цен на товары. Например, был куплен в долг товар. Сумму долга выражают в деньгах, а не в количестве купленного товара. Последующие изменения цены на товар уже не влияют на сумму долга, которую нужно оплатить деньгами. Данную функцию деньги выполняют также при денежных отношениях с финансовыми органами. Сходную по смыслу роль играют деньги, когда в них выражают какие-либо экономические показатели. Средство накопления . Деньги, накопленные, но не использованные, позволяют переносить покупательную способность из настоящего в будущее. Функцию средства накопления выполняют деньги, временно не участвующие в обороте. В отличие от товаров, деньги не исчезают при потреблении. [27] Однако нужно учитывать, что покупательная способность денег зависит от инфляции.

. Деньги, накопленные, но не использованные, позволяют переносить покупательную способность из настоящего в будущее. Функцию средства накопления выполняют деньги, временно не участвующие в обороте. В отличие от товаров, деньги не исчезают при потреблении. Однако нужно учитывать, что покупательная способность денег зависит от инфляции. Мировые деньги. Внешнеторговые связи, международные займы, оказание услуг внешнему партнёру вызвали появление мировых денег. Они функционируют как всеобщее платёжное средство, всеобщее покупательное средство и всеобщая материализация общественного богатства. До XX века роль мировых денег играли благородные металлы (в первую очередь, золото в форме монет или слитков). Сейчас мировыми деньгами обычно считают резервные валюты (в настоящее время это доллар США, швейцарский франк, евро, английский фунт, японская иена). Для прямых международных платежей могут применяться деньги и других стран. Например, платёжная система CLS позволяет свободно конвертировать 18 валют. Любая из них выполняет роль международного платёжного средства. Прочие функции денег Править Также иногда выделяют такую функцию денег: Средство формирования сокровищ. Если в условиях натуральных денег для сохранения баланса между денежной и товарной массами требовалось уменьшить количество денег в обращении, они начинали откладываться в виде сокровищ. Сокровища отличаются от накоплений тем, что накопления являются формой аккумуляции средств для конкретной цели; при достижении необходимого размера или в нужное время они тратятся. Сокровища делают без конкретной цели. Основная причина их образования — невозможность (либо нежелание) эффективного использования всего объёма наличных денег. Сокровища начинают тратить, когда потребность экономики в денежной массе увеличивается. В современных условиях символических денег роль сокровищ в регулировании денежной массы незначительна.

История денег Править

Виды денег Править

Кредитные деньги Править

Кредитные деньги Основная статья: Кредитные деньги — это права требования в будущем в отношении физических или юридических лиц, специальным образом оформленный долг, обычно в форме передаваемой ценной бумаги, которые можно использовать для покупки товаров (услуг) или оплаты собственных долгов. Оплата по таким долгам обычно производится в определённый срок, хотя есть варианты, когда оплата производится в любое время по первому требованию. Кредитные деньги несут в себе риск неисполнения требования. Примеры кредитных денег: вексель, чек. Деньги, обеспеченные временем Править Итакский час и Экономика, основанная на временном факторе Основные статьи:

Теории денег Править

Теория денег Основная статья:

Ценность денег Править

Денежные системы Править

Коллективные и мировые деньги (валюты) Править

Мировые деньги — функция денег, заключающаяся в том, что деньги используются в качестве средства расчётов в международном платёжном обороте между странами. Валютный союз См. также: Мировая валюта

Коллекционирование денег Править

Бонистика, Нумизматика, Скрипофилия и Филателия Основные статьи:

Деньги в искусстве Править

См. также Править

Примечания Править

Литература Править