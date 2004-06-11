Деньги
Де́ньги — всеобщий эквивалент, служащий мерой цен и способный непосредственно легко обмениваться на предлагаемые товары или услуги [1][2][3]. По своей форме деньги могут быть особым товаром, ценной бумагой, знаком стоимости, различными благами или ценностями, записями по счетам [4]. Выделяют основные функции денег: средство обмена, расчетная единица, средство сбережения и иногда стандарт отсроченного платежа. [5] [6] Любой предмет или поддающаяся проверке запись, выполняющая эти функции, может считаться деньгами.
Деньги исторически представляют собой возникающее рыночное явление, создающее товарные деньги, но почти все современные денежные системы основаны на неразменных деньгах. [5] Бумажные деньги, как и любой чек или долговая расписка, не имеют потребительной стоимости как физический товар. Он получает свою ценность, будучи объявленным правительством законным платежным средством; то есть он должен быть принят в качестве формы платежа в пределах страны за «все долги, государственные и частные». [7]
Денежная масса страны состоит из валюты ( банкноты и монеты ) и, в зависимости от конкретного используемого определения, одного или нескольких видов банковских денег (остатки на текущих счетах , сберегательных счетах и других типах банковских счетов ). Банковские деньги, состоящие только из документов (в основном компьютеризированных в современном банковском деле), составляют наибольшую часть широкой денежной массы в развитых странах. [8] [9] [10] [11]
Общие положенияПравить
Часто встречается мнение, что деньги выражают стоимость различных товаров[12] и такая денежная оценка делает разнородные товары легко сопоставимыми при обмене. Однако в экономической науке существует несколько трактовок сути стоимости и роли денег в ней.
По мнению сторонников трудовой теории стоимости, в частности К. Маркса, не деньги делают товары соизмеримыми, а наоборот — принципиальная соизмеримость товаров позволила некоторым из них трансформироваться в деньги. Марксисты считают, что все товары представляют собой овеществлённый человеческий труд и, следовательно, соизмеримы по количеству затраченного труда (сопоставляются затраты количества рабочего времени с учётом квалификации труда, необходимого для воспроизводства товаров). Это позволяет стоимость всех товаров выражать через количество одного стандартного товара, превращая этот последний в общую для них меру стоимости, то есть в деньги[13], а стоимость, выраженная в деньгах, становится ценой. Этот подход разделяет экономический смысл понятий цена и стоимость.
Представители Австрийской школы разработали концепцию маржинализма, согласно которой деньги являются результатом некоего общественного соглашения, благодаря которому некоторые товары были объявлены деньгами и цены всех остальных товаров начали формировать через деньги. Такой подход не делает различий между понятиями цена и стоимость, превращая их в синонимы.
Обычно деньгами становится товар с высокой ликвидностью (его легче всего обменять на другой товар, например скот). Помимо меры стоимости для других товаров, деньги являются средством обращения, то есть тем товаром, который является посредником в процессе обмена[14]. Кроме того, функцию денег могут выполнять различные вещи, иные вещные права, обязательства и вещно-обязательственные комплексы.
В отличие от товаров, которые после обмена уходят из обращения, деньги в качестве средства обращения всегда находятся в нём, непрерывно обслуживая акты обмена товарами[15].
В современных условиях в роли денег выступают не столько конкретные товары (например, золото или иные драгоценные металлы, из которых делаются инвестиционные монеты), сколько обязательства государства или центрального банка в форме банкнот[прим. 1]. Самостоятельной стоимости такие деньги не имеют и являются эквивалентом лишь номинально.
Государство обязывает граждан принимать банкноты и монеты в качестве законного средства платежа на данной территории. Для Российской Федерации это указано в Федеральном законе от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ст. 29, банкноты (банковские билеты) и монеты Банка России являются единственным законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации.; ст. 30, банкноты и монеты являются безусловными обязательствами Банка России и обязательны к приёму по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории Российской Федерации) и в Гражданском кодексе Российской Федерации (ст. 140, рубль является законным платёжным средством, обязательным к приёму по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации).
ЭтимологияПравить
По самой распространённой версии, отражённой в словаре М. Фасмера русское слово «деньги» (ед. ч., уст. «деньга») произошло от тюркского «теңге» или от хазарского «Тамга» — «тавро», «клеймо», «печать».
Тенге (данек в арабских странах; дангх в Персии; танка, тангка или таньга в Индии, на Цейлоне, в Тибете и в Непале; таньга или теньга в Хивинском и Кокандском ханствах, в Бухарском эмирате) — первоначально мелкая серебряная, а затем медная монета в странах Востока. В Древней Греции и в Персии эти монеты называли данака (греч. Δανακη; перс. danaka). Иногда так же называли ещё и греческий обол (например, согласно античным источникам, плату за перевоз усопших в загробный мир — обол Харона). Монеты Золотой Орды назывались данг.
В «Хожении за три моря» Афанасия Никитина (XV век) индийские и китайские деньги называются тенка, тенки, например, «а родится дитя бѣло, ино гостю пошлины 300 тенекъ», «Почка алмаза новой копи по пять кени, чёрного — по четыре—шесть кени, а белого алмаза — одна тенка». Российские деньги в том же источнике называются рублями[16].
В настоящее время тенге — денежная единица в Казахстане, а также разменная монета в Туркмении. Танга — общепринятое название монет в Узбекистане.
В домонгольской Руси в обращении использовали западноевропейские денарии и дирхемы, поступающие из Арабского халифата[17]. Со времени формирования централизованного государства на Руси и начала регулярной чеканки монеты в Москве, деньгой стала называться монета достоинством в полкопейки, то есть одна двухсотая рубля. Кроме деньги, были и другие монеты: полушка — полденьги, одна четвёртая копейки; копейка; грош — две копейки; алтын — три копейки (см. пословицу: «Не было ни гроша, да вдруг алтын»); пятак — пять копеек; гривенник — десять копеек; пятиалтынник — пятнадцать копеек; двугривенник — двадцать копеек; полтина — полрубля, то есть пятьдесят копеек; рубль (от глагола «рубить»), или тин (от глагола «тинать», то есть «резать», «рубить», см. в Словаре Владимира Даля: «Монету вытинают чеканом»).
ФункцииПравить
В книге «Деньги и механизм обмена» (1875 г. ) Уильям Стенли Джевонс классно проанализировал деньги с точки зрения четырех функций: средства обмена, общей меры стоимости (или расчетной единицы), стандарта стоимости (или стандарта отсроченного платежа) и средство сбережения. К 1919 году четыре функции денег Джевонса были резюмированы в куплете:
- Деньги — это вопрос функций четыре,
- Среда, мера, эталон, хранилище. [18]
Это двустишие впоследствии стало широко популярным в учебниках по макроэкономике. [19] [20] Большинство современных учебников в настоящее время перечисляют только три функции: средство обмена , расчетную единицу и средство сбережения , не рассматривая стандарт отсроченного платежа как отдельную функцию, а скорее относя его к другим функциям. [5] [21] [22]
Было много исторических споров относительно сочетания функций денег, некоторые утверждали, что они нуждаются в большем разделении и что одной единицы недостаточно, чтобы справиться со всеми ими. Один из этих аргументов заключается в том, что роль денег как средства обмена противоречит их роли как средства сбережения : их роль как средства сбережения требует, чтобы они хранились, не расходуя их, тогда как их роль как средства обмена требует, чтобы они обращались. Другие утверждают, что хранение стоимости — это просто отсрочка обмена, но это не умаляет того факта, что деньги — это средство обмена, которое можно перемещать как в пространстве, так и во времени. [23] Термин «финансовый капитал» является более общим и включает все ликвидные инструменты, независимо от того, являются ли они общепризнанными платежными средствами.
Основные функции денегПравить
Деньги проявляют себя через свои функции. Обычно выделяют такие функции денег[24][23]:
- Мера стоимости (иногда счётная единица). Разнородные товары приравниваются и обмениваются между собой на основании цены (коэффициента обмена, стоимости этих товаров, выраженных в количестве денег). Цена товара выполняет такую же измерительную функцию, как в геометрии длина у отрезков, в физике масса у тел. Для измерений не требуется досконально знать, что такое пространство или масса, достаточно уметь сравнивать искомую величину с эталоном. Денежная единица является эталоном для товаров. В условиях нетоварных денег возникает вопрос об использовании денег в качестве меры стоимости самих денег (продажа денег в качестве товара, обмен денег на деньги). Ряд авторов считает, что такая постановка вопроса не имеет смысла[25]. Также от характера денег зависит, являются ли деньги устойчивой мерой стоимости. Некоторые авторы считают, что устойчивость сохраняется лишь пока товарная масса по стоимости многократно превышает денежную. При выходе товарно-денежного обращения на уровень баланса товарной и денежной массы деньги утрачивают эту функцию.[26]
- Средство обращения. Деньги используются в качестве посредника в обращении товаров. Для этой функции крайне важны лёгкость и скорость, с которой деньги могут обмениваться на любой другой товар (показатель ликвидность). При использовании денег товаропроизводитель получает возможность, например, продать свой товар сегодня, а купить сырьё лишь через день, неделю, месяц и т. д. При этом он может продавать свой товар в одном месте, а покупать нужный ему совсем в другом. Таким образом, деньги как средство обращения преодолевают временны́е и пространственные ограничения при обмене.
- Средство платежа. Деньги используются при регистрации долгов и их уплаты. Эта функция получает самостоятельное значение для ситуаций нестабильных цен на товары. Например, был куплен в долг товар. Сумму долга выражают в деньгах, а не в количестве купленного товара. Последующие изменения цены на товар уже не влияют на сумму долга, которую нужно оплатить деньгами. Данную функцию деньги выполняют также при денежных отношениях с финансовыми органами. Сходную по смыслу роль играют деньги, когда в них выражают какие-либо экономические показатели.
- Средство накопления. Деньги, накопленные, но не использованные, позволяют переносить покупательную способность из настоящего в будущее. Функцию средства накопления выполняют деньги, временно не участвующие в обороте. В отличие от товаров, деньги не исчезают при потреблении.[27] Однако нужно учитывать, что покупательная способность денег зависит от инфляции.
- Мировые деньги. Внешнеторговые связи, международные займы, оказание услуг внешнему партнёру вызвали появление мировых денег. Они функционируют как всеобщее платёжное средство, всеобщее покупательное средство и всеобщая материализация общественного богатства. До XX века роль мировых денег играли благородные металлы (в первую очередь, золото в форме монет или слитков). Сейчас мировыми деньгами обычно считают резервные валюты (в настоящее время это доллар США, швейцарский франк, евро, английский фунт, японская иена). Для прямых международных платежей могут применяться деньги и других стран. Например, платёжная система CLS позволяет свободно конвертировать 18 валют. Любая из них выполняет роль международного платёжного средства.
Прочие функции денегПравить
Также иногда выделяют такую функцию денег:
- Средство формирования сокровищ. Если в условиях натуральных денег для сохранения баланса между денежной и товарной массами требовалось уменьшить количество денег в обращении, они начинали откладываться в виде сокровищ. Сокровища отличаются от накоплений тем, что накопления являются формой аккумуляции средств для конкретной цели; при достижении необходимого размера или в нужное время они тратятся. Сокровища делают без конкретной цели. Основная причина их образования — невозможность (либо нежелание) эффективного использования всего объёма наличных денег. Сокровища начинают тратить, когда потребность экономики в денежной массе увеличивается. В современных условиях символических денег роль сокровищ в регулировании денежной массы незначительна.
История денегПравить
До появления денег экономика функционировала на основе бартера, дара и долга.[28]
В различных регионах мира использовали в качестве денег различные вещи (товарные деньги):
- на островах Океании и у ряда племён индейцев Южной Америки деньгами служили ракушки и жемчужины,
- на острове Яп в Микронезии в качестве денег использовались большие плоские круглые камни с отверстиями в середине,
- во многих странах в качестве денег использовался скот, меха и шкуры животных, эти формы денег были наиболее древними и распространёнными, позднее в качестве денег стали использовать бруски, слитки, обрубки из металлов.
- в Киевской Руси денежной единицей была гривна (серебряные слитки), наряду с ней в качестве денег использовались мех, соль, мёд, скот и т. п.
В качестве средства расчёта использовался крупный рогатый скот, одежда, золото, вино, рабы, зерно, раковины, масло, серебро, свинец и бронза. В Африке и Канаде как средство расчёта использовали бусы, в Мексике — какао, в Норвегии — масло, в Нигерии — соль, на территории современной Анголы — пиво. Китовый ус выполнял такую роль на Фиджи, камни — на островах южной части Тихого океана, в Новой Каледонии использовали мех летучей лисицы, в России — мех чёрного сурка, в Конго — метательные ножи. В разных странах как средство для расчётов применяли церковную утварь, разные инструменты и украшения. В Германии после окончания Второй мировой войны средством расчёта выступали кофе и сигареты[29].
Постепенно роль денег перешла к металлам. Вероятно, сначала это были металлические предметы (наконечники стрел и копий, гвозди, утварь), затем слитки разной формы. Функцию денег выполняли медь, бронза, железо, серебро. Лишь в некоторых странах (в Ассирии и Египте) ещё за 2 тысячелетия до н. э. для денег использовали золото. Со временем в качестве денег стали использоваться слитки металла, что имело значительные неудобства: во-первых, количество металла требовалось каждый раз взвешивать; во-вторых, нужно было определять его пробу. Для предотвращения подделок и обвеса со временем металл стали отмечать публичным клеймом. Так возникли чеканная монета и монетные дворы[30].
С VII века до н. э. в обращении появляются чеканные монеты. Быстрое распространение монет связано с удобством их хранения, дробления и соединения, относительной большой стоимостью при небольшом весе и объёме, что очень удобно для обмена.
«… все первые денежные единицы были весовыми мерами зерна — мина, сикль, лира, фунт»[31].
Известны периоды в истории отдельных стран, когда использование монет по тем или иным причинам прекращалось, и в качестве денег вновь использовались товарные деньги. Так, на Руси в XII—XIV веках существовал безмонетный период, так как приток серебра из-за рубежа иссяк, а своих серебряных месторождений на Руси не было.
Путём порчи или девальвации, государство могло уменьшить действительное количество металла, содержавшееся в монетах. Например, Римский асс в последние времена республики был уменьшен до 11/24 своей первоначальной стоимости и стал весить только пол-унции вместо фунта. Это позволяло правителю уплачивать свои долги и выполнять обязательства при наличии меньшего количества металла, чем это требовалось бы первоначально.[30].
Первые бумажные деньги появились в Китае в 910 году. Самые ранние в мире выпуски банкнот были осуществлены в Стокгольме в 1661 году. В России первые бумажные деньги (ассигнации) были введены при Екатерине II (1769)[32].
Долговая природа современных фиатных денегПравить
Исторически первые банки были местом хранения денег и других ценностей. О наличии денег на хранении выдавался сертификат (квитанция), который удостоверял, что деньги находятся у банкира на хранении, и предъявитель сей бумаги получит определённую сумму. Теперь для оплаты крупной покупки достаточно было передать сертификат, а не стопку монет. Со временем эти сертификаты стали иметь такую же силу, как и реальные деньги.
Так появились первые бумажные деньги, возникшие из практики использования банковских сертификатов (квитанций). Само слово «банкнота» происходит от английских слов «bank note», что означает «банковская запись».
Экономическая суть банкноты — обязательство банка выдать натуральные деньги. Однако сейчас банки не обязаны обменивать банкноты на полновесные натуральные деньги. Сами банкноты теперь и являются деньгами.
Виды денегПравить
- Действительные деньги (выражены золотом, серебром или другими драгоценными металлами) — это деньги, номинал которых соответствует реальной стоимости, то есть стоимости металла, из которого они изготовлены.
- Сейчас все современные денежные системы основываются на фиатных деньгах (то есть знаках стоимости, заместителях реальных денег). Но исторически выделяют четыре основных вида денег: товарные, обеспеченные, фиатные и кредитные.
Ряд авторов считает, что деньгами может быть любой предмет, который принимается в качестве оплаты за товары (услуги) и в счёт погашения долгов[33][34][35].
Основные свойства денежного материалаПравить
Уильям Джевонс перечислил семь требований к материалу или товару, из которого изготавливаются деньги[36]:
- Ценность: предмет становится эталоном обмена и он сам обладает ценностью.
- Портативность: высокая стоимость даже небольшого объёма и массы.
- Хранимость: деньги должны хорошо храниться, не изменяя своих свойств на протяжении долгого времени.
- Однородность или единообразие: отдельные экземпляры товара или монеты не должны обладать уникальными свойствами.
- Делимость и объединяемость: материал не должен существенно менять свои свойства, если его делить на мелкие части или объединять в одну крупное целое.
- Стоимостная стабильность: не должно быть резких скачков стоимости денег.
- Узнаваемость или распознаваемость: можно легко и быстро определить, что это за предмет, провести простейшую проверку на фальшивость.
Другие авторы также рассматривают:
- Безопасность: защищённость от хищения, подделки, изменения номинала и т. п.
- Экономичность: денежный предмет должен быть лёгок в изготовлении.
Товарные деньгиПравить
Товарные (вещественные, натуральные, действительные, настоящие) деньги — деньги, в роли которых выступает товар, обладающий самостоятельной стоимостью и полезностью. Такие товары могут использоваться не только в качестве денег: например, золотую монету можно переплавить в ювелирное украшение. Именно такими деньгами являются все товары, которые выступали эквивалентами на начальных этапах развития товарного обращения (скот, зерно, меха, жемчужины, ракушки Каури и т. п.), а также металлические деньги — медные, бронзовые, серебряные, золотые, платиновые полновесные монеты.
Адам Смит рассказывал, что в его время (XVIII век) в некоторых шотландских селениях между рабочими был распространён обычай платить торговцам вместо мелкой монеты железными гвоздями, которые охотно принимались и имели вполне определённую стоимость. То же самое говорит и Шевалье про каменноугольные округа Франции. В конце XIX века Швейнфурт нашёл у племени бонго (в Судане) использование в качестве денег железных наконечников копий и лопаты.
Разные товары и сегодня выполняют функцию денег в специфических условиях. Например, сигареты у заключённых и военнопленных, водка[37] и сахар в периоды экономических кризисов, оружие и боеприпасы в местах вооружённых конфликтов. В условиях голода и инфляции продукты длительного хранения могут стать средством накопления для зажиточных людей.
Но постепенно товарные деньги уходят из оборота. Они неудобны для частого обращения, так как слишком тяжелы, неделимы или портятся при хранении. Но самое главное — они слишком дороги в изготовлении. Ведь стоимость их изготовления должна соответствовать их номиналу, иначе натуральные деньги не будут выполнять функцию идеального товара, выступающего эквивалентом стоимости других товаров. В то же время с развитием экономики потребность в деньгах увеличивается, что делает денежную систему государства слишком дорогой. Стоимость денег в такой экономике всегда сопоставима с размерами ВВП, то есть слишком много ресурсов направляется не на производство товаров и услуг, а на производство денег, что сокращает общий производственный потенциал страны.
В настоящее время товарные деньги используются как средство сбережения и для коллекций (инвестиционная монета).
Обеспеченные деньгиПравить
Обеспеченные (разменные, представительские) деньги — знаки или сертификаты, которые могут быть свободно обменены по предъявлению на фиксированное количество определённого товара или товарных денег, например, на золото или серебро. Фактически обеспеченные деньги являются представителями товарных денег.[27]
Считается, что первые обеспеченные деньги появились в Древнем Шумере, где для оплаты использовались фигурки овец и коз из обожжённой глины. Эти фигурки могли быть обменены по предъявлению на живых овец и коз[38].
Первоначально банкноты удостоверяли наличие соответствующего количества полновесной монеты и являлись обеспеченными деньгами. Однако на сегодня, после отмены золотого стандарта, банкноты больше не гарантируются обменом на фиксированный товар и превратились в символические деньги, сохранив прежнее название.
Фиатные деньгиПравить
Фиатные (символические, бумажные, декретные, декретированные, ненастоящие, необеспеченные) деньги — деньги, не имеющие самостоятельной стоимости или она несоразмерна с номиналом. Фиатные деньги не имеют ценности, но способны выполнять функции денег, поскольку государство принимает их в качестве уплаты налогов, а также объявляет законным платёжным средством на своей территории.
«Деньги — это искусственная социальная условность. В отличие от других экономических благ деньги приобретают ценность в силу социальной условности; мы наделяем их косвенной ценностью не за их непосредственную полезность, а из-за того, что можем покупать на них товары».— Самуэльсон П. Экономика. — М.: Прогресс, 1964. — С. 68-69.
На сегодня основной формой фиатных денег являются банкноты и банковские (безналичные) деньги. При этом понятие «безналичные деньги» условно, так как речь идёт по существу о безналичных (безденежных) расчётах, то есть о расчётах должников с кредиторами без использования наличных денег. При расчётах наличными деньгами собственник денежных купюр (банкнот) непосредственно использует их по своему усмотрению, а при безналичных расчётах управомоченное лицо предъявляет к банку соответствующие требования, исполнение которых от него уже не зависит[39]. Это же относится к единицам стоимости электронных нефиатных платёжных систем (разновидность электронных денег).
С распространением платёжных карт и электронных денег банкноты постепенно вытесняются из обращения.
Внешние и внутренние деньгиПравить
Внешние деньги — это либо фиатные деньги, либо деньги, обеспеченные некоторым активом с положительным чистым предложением.
Внутренние деньги — средство обращения (обмена), являющееся или обеспеченное любой формой долга. Примером могут служить чеки, векселя, облигации и т. п. Поскольку это обязательство одного лица и в то же время актив другого лица, объём чистого предложения внутренних денег равен нулю.[40]
Электронные деньгиПравить
Кредитные деньгиПравить
Кредитные деньги — это права требования в будущем в отношении физических или юридических лиц, специальным образом оформленный долг, обычно в форме передаваемой ценной бумаги, которые можно использовать для покупки товаров (услуг) или оплаты собственных долгов. Оплата по таким долгам обычно производится в определённый срок, хотя есть варианты, когда оплата производится в любое время по первому требованию. Кредитные деньги несут в себе риск неисполнения требования.
Примеры кредитных денег: вексель, чек.
Деньги, обеспеченные временемПравить
Теории денегПравить
Ценность денегПравить
Ценность денег, как средства обращения, заключается в их покупательной способности. Покупательная способность не обязательно должна быть обусловлена действительной стоимостью, например, стоимостью золота, из которого деньги изготовлены или на которое они легко и гарантированно могут быть обменены (золотой запас). Она может определяться доверием держателей денежных средств (см. также паритет покупательной способности).
Ценность денег как средства сбережения определяется процентной ставкой, то есть ценой использования заёмных (взятых в долг) денег. При сравнении процентных ставок в разных валютах необходимо учитывать размер инфляции для получения правильного результата.
Денежная иллюзияПравить
Это термин, описывающий склонность людей воспринимать номинальную стоимость денег, а не их реальную стоимость, выражающуюся в покупательной способности. Иначе говоря, большинство людей больше обращают внимание на цифровой номинал денег, хотя важны количественные соотношения при покупке товаров. Это заблуждение вызвано отсутствием самостоятельной ценности фиатных денег, реальной ценностью которых является их возможность обмена на товары и услуги, а также возможность платить налоги.
Психология денегПравить
Направление психологии, изучающее отношение человека к деньгам и к другим людям в связи с денежными отношениями, а также влияние денежных факторов на поведение человека, в частности на принятие решений.
Закон Коперника — ГрешемаПравить
Долгое время считалось, что закон был впервые постулирован в 1526 году в Трактате о деньгах польским астрономом, экономистом и математиком Николаем Коперником (1473—1543) и окончательно сформулирован в 1560 году английским финансистом Томасом Грешемом (1519—1579)[41]. Однако описываемый законом факт был отмечен ещё Аристофаном в V веке до н. э. в комедии «Лягушки»:
Как старинную монету и сегодняшний чекан.
Настоящими деньгами, неподдельными ничуть,
Лучшими из самых лучших, знаменитыми везде
Среди эллинов и даже в дальней варварской стране,
С крепким правильным чеканом, с пробой верной, золотой
Мы не пользуемся вовсе. Деньги медные в ходу,
Дурно выбитые, наспех, дрянь и порча, без цены[42].
В окончательном виде Закон Коперника — Грешема гласит: «Худшие деньги вытесняют из обращения лучшие», где под хорошими подразумеваются деньги, внутренняя стоимость которых выше либо номинальной стоимости, либо находящихся в обороте плохих денег с равной номинальной стоимостью. Закон был актуальным во время существования серебряных и золотых монет. Так, при понижении содержания ценных металлов в монетах при сохранении прежней номинальной стоимости ранее существовавшие монеты быстро выходили из употребления. Это объяснялось тем, что люди предпочитали сохранять хорошие деньги, расплачиваясь плохими.
В условиях свободного рынка формируются две независимые денежные единицы, обмениваемые по определённому курсу (например, ассигнационный и серебряный рубль). Поэтому лауреат Нобелевской премии по экономике 1999 года Роберт Манделл дополнил закон Грешема: «Плохие деньги вытесняют хорошие, если они имеют одинаковую цену» (англ. Bad money drives out good if they exchange for the same price)[43].
Закон денежного обращения (количества денег в обращении)Править
Экономический закон, который определяет количественное отношение между товарной и денежной массой, описывается формулой:
— количество денег в обращении;
— сумма стоимостей товаров, подлежащих реализации;
— сумма стоимостей товаров, платежи по которым выходят за рамки данного периода;
— сумма стоимостей товаров, проданных в прошлые периоды, сроки платежей по которым наступили в этом периоде;
— сумма взаимопогашенных (встречных) обязательств;
— количество оборотов денежной массы за период (скорость оборачиваемости денег).
Денежная базаПравить
Денежная массаПравить
ЛиквидностьПравить
Деньги обладают максимальной ликвидностью, по сравнению с другими товарами. Ликвидность современных бумажных денег базируется на государственной политике взыскания налогов и системе законов, обязывающих рассматривать эту форму денег в качестве законного платёжного средства.
Денежные системыПравить
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Денежная система государства характеризуется:
- наименованием и официально принятыми сокращениями (знаками, символами и аббревиатурами) денежной единицы, её фракций (разменных денежных единиц), а также их соотношением (системой денежного счисления);
- видами денежных знаков (металлическими, бумажными, проч.), их номиналами;
- структурой денежного обращения, наличием или отсутствием наличных денег, порядком осуществления безналичных расчётов, в том числе с использованием денежных суррогатов и деривативов;
- порядком выпуска (эмиссии) денежных знаков, признания их утратившими платёжеспособность, а также изъятия из обращения;
- порядком использования во внутреннем денежном обращении иностранных валют, обмена национальной валюты на иностранную и установления валютных курсов;
- правами и обязанностями (функциями) эмиссионного центра (как правило, центрального банка страны);
- порядком создания и функциями коммерческих банков;
- обязательством государства (или его эмиссионного центра) по свободному или ограниченному размену денежных знаков на благородные металлы или отсутствием такого обязательства;
- инструментами и методами денежно-кредитной (монетарной) политики;
- другими существенными параметрами.
Основные характеристики денежной системы, как правило, закрепляются в законодательстве страны. В Российской Федерации основные параметры денежной системы заданы следующими законами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- Законом «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Законом «О банках и банковской деятельности»;
- Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
Так, статьёй 75 Конституции РФ зафиксировано, что «Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации».
Эмиссия денегПравить
Экзогенные и эндогенные деньгиПравить
В современной экономике деньги можно разделить на экзогенные (англ. exogenous money) и эндогенные (англ. endogenous money).
На объёмы экзогенных денег эмиссионный банк может оказывать влияние, расширяя или сужая монетизацию имеющихся в экономике активов (см. статью Денежная база).
Но наряду с центральным банком в создании кредитных денег принимают участие коммерческие банки, масштабы ссудной эмиссии которых испытывают на себе воздействие кредитно-денежной политики центрального банка. Эмитируемая ими денежная масса в форме безналичных денег выступает как эндогенные деньги (зависимая переменная, задаваемая изменениями экзогенной величины)[44].
Системы денежного счисленияПравить
Десятичная система счисленияПравить
Исторически наиболее распространёнными были двенадцатеричная (дуодецимальная), шестидесятеричная (сексагезимальная) и четверичная системы денежного счисления. Со временем все прочие вытеснила десятичная система счисления, когда каждые 10 единиц определённого порядка составляют единицу следующего, более высокого порядка. Например, 10 центов = 1 дайм, 10 даймов = 1 доллар. В упрощённом (и наиболее распространённом) случае единица базовой валюты состоит из 100 производных единиц: 1 рубль = 100 копеек[46].
Из европейских стран десятичный принцип денежного счёта впервые был использован в России. С конца XIV и до начала XVIII века денежная система Руси была основана на комбинированной десятично-сексагезимальной системе счисления. Базовая денежная единица — московская денга — равнялась 1/2 копейки, 1/6 алтына и 1/200 рубля. То есть уже тогда 1 рубль состоял из 100 копеек. Однако копейка в денежном счёте практически не участвовала, а рубль был как раз исключительно счётной единицей: если не считать неудавшегося эксперимента по введению рублёвой монеты при Алексее Михайловиче, то рубль как монета появился только в 1704 году. Денежная сумма меньше рубля выражалась только в денгах и алтынах. Рубль считался как 33 алтына и 2 денги, но не 100 копеек.
Десятичный принцип денежного счёта окончательно утвердился в России в 1704 году в результате денежной реформы Петра I, когда была выпущена монета достоинством 1 рубль, а счёт в денгах и алтынах был запрещён во всех государственных учреждениях. 15 февраля 1971 года, последней из развитых стран, на десятичный принцип денежного счисления перешла Великобритания. До этого в стране использовалась смешанная дуодецимально-двадцатеричная система (1 шиллинг = 12 пенсов; 1 фунт = 20 шиллингов = 240 пенсов)[47].
В настоящее время недесятичные системы денежного счисления используются только в трёх странах:
- в Саудовской Аравии, где базовая десятичная система включает в себя элементы смешанной пятерично-двадцатеричной системы счисления (100 халалов = 1 риял; 5 халалов = 1 кирш; 20 киршей = 1 риал; то есть 1 риал = 20 киршей = 100 халалов);
- в Мадагаскаре (1 ариари = 5 ираймбиланья) — пятеричная система.
- в Мавритании (1 угия = 5 хумов) — пятеричная система.
У некоторых валют производных никогда не существовало. Например, у национальной денежной единицы Вануату — вату. Во многих государствах из-за недавней или продолжающейся гиперинфляции разменные денежные единицы не используются и не выпускаются де-факто, в лучшем случае являясь единицами счёта. Один из последних примеров — зимбабвийский доллар, номинал которого дошёл до 100 000 000 000 000 (сто триллионов долларов).
Состав разменных номиналовПравить
С точки зрения состава номиналов для удобства расчётов ряд денежных знаков должен обладать следующими свойствами:
- Обеспечить набор нужной суммы наименьшим числом денежных знаков. Эта задача аналогична задаче о гирях (задача Баше-Менделеева), поставленной и решённой Леонардо Пизанским (Фибоначчи) в XIII веке. Из решения следует, что:
- при расчётах со сдачей[48][источник не указан 3920 дней] наиболее экономичной является система номиналов из ряда чисел в троичной системе счисления — 1, 3, 9, 27, 81, 243 и т. д., то есть более удобны для расчётов (более экономичны) ряды с номиналами, кратными степеням тройки: 3 коп., 15 коп., 3 руб. и т. п.;
- при расчётах без сдачи[48][источник не указан 3920 дней] наиболее экономичной является система номиналов из ряда чисел — 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64… то есть в двоичной системе счисления.
- Обеспечить набор нужной суммы наибольшим числом комбинаций.
В СССР c 1961 года использовался ряд 1 коп., 2 коп., 3 коп., 5 коп., 10 коп., 15 коп., 20 коп., 50 коп., 1 р., 3 р., 5 р., 10 р., 25 р., 50 р., 100 р., то есть более удобный для расчётов со сдачей. Монеты 1 коп., 2 коп., 3 коп. и 5 коп. весили 1, 2, 3 и 5 г, соответственно, и их можно было использовать как разновес.
С 1998 года в России используют ряд 1 коп., 5 коп., 10 коп., 50 коп., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 50 р., 100 р., 200 р., 500 р., 1000 р., 2000 р., 5000 р., то есть более удобный для расчётов без сдачи.
Для перекрытия наибольшего диапазона сумм наименьшим числом денежных знаков ряд денежных номиналов должен быть нелинейным. Одним из большого множества нелинейных рядов является логарифмический ряд. Наиболее экономичными из множества логарифмических рядов являются натуральнологарифмические ряды, но их применение в денежной системе неудобно, поскольку для людей более удобна десятичнологарифмическая система с номиналами 1, 10, 100, 1000… Подобная система используются в радиотехнике для номиналов радиодеталей. Для удобства расчётов внутри каждой декады должны быть промежуточные номиналы. Количество промежуточных номиналов внутри каждой декады должно соответствовать числу денежных операций внутри каждой декады. При одном промежуточном номинале в каждой декаде номиналы кратные (3, 30, 300, 3000…) десятичные логарифмы которых равны lg(3)=0,48…, lg(30)=1,48…, lg(300)=2,48…, lg(3000)=3,48… и ближе других промежуточных номиналов к серединным значениям (0,5 1,5 2,5 3,5…) на десятичнологарифмической шкале номиналов, более равномерно заполняют десятичнологарифмическую шкалу номиналов, то есть наиболее экономичны по сравнению с другими промежуточными номиналами.
Денежные реформыПравить
Денежная реформа — это осуществляемые государством преобразования в сфере денежного обращения, имеющие своей целью упорядочение денежного обращение и укрепление денежной системы страны.[49]
Отмывание денегПравить
Коллективные и мировые деньги (валюты)Править
Мировые деньги — функция денег, заключающаяся в том, что деньги используются в качестве средства расчётов в международном платёжном обороте между странами.
Коллекционирование денегПравить
Деньги в искусствеПравить
Библейские сюжетыПравить
Иуда получает деньги за предательство (Джотто)
Призвание Св. Матфея (Тербрюгген)
Памятники деньгамПравить
Памятник канадской монете достоинством 1 доллар (Loonie)
Памятник канадской монете достоинством 5 центов (Nickel)
Памятник испанской песете
Памятник биатеку, античной словацкой монете
Надгробия деньгамПравить
Надгробие немецкой марки
Купцы, мытари, менялыПравить
Сборщик податей со своей женой (Реймерсвале)
Сборщики податей (Реймерсвале)
Меняла с женой (Реймерсвале)
См. такжеПравить
ПримечанияПравить
- Примечания
- ↑ В периоды экономических кризисов и в других экстремальных условиях роль денег могут выполнять различные товары, обладающие необходимыми свойствами денег (ликвидностью, делимостью и т. п.). Так, в местах заключения роль денег традиционно выполняют сигареты, сахар и чай. По данным прессы, в американских тюрьмах, с уменьшением рациона питания, роль денег стала выполнять лапша быстрого приготовления («В США самой популярной тюремной валютой стала лапша»)
- Сноски
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ЛитератураПравить
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- Детская
- Что такое деньги. — М.: Начала-Пресс, 1992. — (Комиксы Федерального резервного банка Нью-Йорка (Federal Reserve Bank of New York) «Идём к рынку»). Архивная копия от 12 января 2010 на Wayback Machine — [КЧТД]
- Что такое чеки и электронные деньги. — М.: Начала-Пресс, 1992. — (Комиксы Федерального резервного банка Нью-Йорка (Federal Reserve Bank of New York) «Идём к рынку»). (недоступная ссылка) — [КЧТЧ]
- Что такое банки и сберегательные кассы. — М.: Начала-Пресс, 1992. — (Комиксы Федерального резервного банка Нью-Йорка (Federal Reserve Bank of New York) «Идём к рынку»). (недоступная ссылка) — [КЧТБ]
- Что такое инфляция. — М.: Начала-Пресс, 1992. — (Комиксы Федерального резервного банка Нью-Йорка (Federal Reserve Bank of New York) «Идём к рынку»). (недоступная ссылка) — [КЧТИ]
- Что такое торговля и мировой рынок. — М.: Начала-Пресс, 1992. — (Комиксы Федерального резервного банка Нью-Йорка (Federal Reserve Bank of New York) «Идём к рынку»). (недоступная ссылка)
- Научная, учебная
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- Кейнс Дж. М. Трактат о денежной реформе // Кейнс Дж. М. Избранные произведения. — М.: Экономика, 1993. — ISBN 5-282-01544-7. — [ТДР]
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- Мизес Л. фон. Человеческая деятельность. — 1949. — [МЧД]
- Мюррей Р. Государство и Деньги. — 1964. — [ГД]
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- Миллер Р., Ван-Хуз Д. Современные деньги и банковское дело: Пер. с англ. — М.: Инфра-М, 2000. — ISBN 5-86225-8194 (русск.), ISBN 0-07-042335-0 (англ.).
- Научно-популярная
- Вымятнина Юлия. Деньги, или Золотая антилопа. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге. 2016. — ISBN 978-5-94380-217-1
- Геращенко В. В. Россия и деньги. Что нас ждёт? — М.: Астрель: Русь-Олимп, 2009.
- Фергюсон Н. Восхождение денег (The Ascent of Money: A Financial History of the World). — М.: Corpus, 2010. — ISBN 978-0-17-077906-2.
- Историческая
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- Спасский И. Г. Русская монетная система. Историко-нумизматический очерк. — 4-е, доп. — Л.: Аврора, 1970. — [РМС]
- Юровский Л. Н. Денежная политика Советской власти (1917—1927). — М.: Начала-Пресс, 1996. — ISBN 5-88581-052-4.. — [ДПСВ]
- Хождение за три моря Афанасия Никитина // Библиотека литературы Древней Руси : Электронные публикации / Подготовка текста М. Д. Каган-Тарковской и Я. С. Лурье, перевод Л. С. Семёнова, комментарии Я. С. Лурье и Л. С. Семёнова. — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, 2006—2009. — Т. 7. Архивировано 24 апреля 2011 года. — [ХТМАН]
- Справочная
- Деньги / Л. Н. Красавина // Григорьев — Динамика. — М. : Большая российская энциклопедия, 2007. — С. 542. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 8). — ISBN 978-5-85270-338-5.
- Деньги // Экономический словарь.
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- Нумизматический словарь / Зварич В. В.. — 4-е изд. — Львов, 1980.
- Словарь нумизмата: Пер. с нем / Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1993.
- Современный экономический словарь. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2005.
- Адриан Фернам. Деньги: Секреты психологии денег и финансового поведения. — СПб.: Прайм-Еврознак, 2005. — 352 с. — ISBN 5-93878-156-6.
- Законы Российской Федерации о деньгах
- Конституция Российской Федерации (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6—ФКЗ, от 30.12.2008 № 7—ФКЗ). — Принята всенародным голосованием 12.12.1993. — Ст. 75, п. 1. — [КРФ]
- О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). — Федеральный закон от 10.07.2002 № 86—ФЗ (ред. от 25.11.2009). — Принят ГД ФС РФ 27.06.2002. — [ЗЦБ]
- О валютном регулировании и валютном контроле. — Федеральный закон от 10.12.2003 № 173—ФЗ (ред. от 22.07.2008). — Принят ГД ФС РФ 21.11.2003. — [ЗВР]
- О банках и банковской деятельности. — Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 23.07.2010). — [ЗББД]
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. — Федеральный закон от 07.08.2001 № 115—ФЗ (ред. от 17.07.2009, с изм. и доп., вступившими в силу с 06.12.2009). — Принят ГД ФС РФ 13.07.2001. — [ЗПЛ]